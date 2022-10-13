Honor X40 GT ve Play 6C tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Honor, Çin’de Snapdragon 888 ile çalışan X40 GT ve Snapdragon 480+ donanımlı Play 6C ile bir çift yeni telefon duyurdu.

Honor X40 GT

Honor X40 GT, 144Hz yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.81 inç FHD+ IPS LCD’ye sahip. Cihaz ayrıca telefonun yüzey sıcaklığını 1 dereceye kadar soğutabilen 8 katmanlı etkileyici bir grafit soğutma pedi de getiriyor. Telefon, 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama ile biraz eski ama yine de yetenekli Snapdragon 888 yonga seti platformunda çalışır.

Arkada, 2MP makro kamera ve 2MP alan derinliği modülünün yanı sıra 50MP ana kamera bulunurken, selfie kamerası 16MP’de geliyor. Honor X40 GT, 4.800 mAh pil ve 66W hızlı şarj ile donatılmıştır. Android 12 tabanlı Magic UI 6.1’i başlatır.

Arka tarafta, 2MP makro kamera ve 2MP alan derinliği modülünün yanı sıra 50MP ana kamera bulunurken, selfie kamerası 16MP çözünürlükle geliyor. Honor X40 GT, 4.800 mAh pil ve 66W hızlı şarj ile donatılmıştır. Telefonu kutudan çıktığı gibi Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzü ile kullanabiliyorsunuz.

Honor X40 GT, siyah, gümüş ve yarış siyahı renklerinde, 8/256 GB’lık model için yaklaşık 290 $ başlangıç fiyatıyla geliyor. 12/256 GB modeli için ise 332 $ fiyat belirlenmiş. Çin’de açık satışların 18 Ekim’de olması planlanıyor.

Honor Play 6C

Honor Play 6C, markanın en yeni uygun bütçe odaklı cihazıdır. 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ çözünürlüklü ekrana ve 5 MP selfie kamerası için su damlası çentiğine sahiptir. Cihaz, 6/8 GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 128 GB depolamanın yanı sıra Qualcomm’un Snapdragon 480+ yonga seti ile donatılmış olarak geliyor.

Play 6C’nin arka tarafında, 2MP derinlik sensörü ve LED flaşın yanı sıra 13MP ana kamera bulunur. Telefon Android 12 tabanlı Magic UI 5.0 arayüzü ile geliyor. Ayrıca 5.000 mAh pil kullanıyor ve bu pil 22.5W hızlı şarjı destekliyor. Telefon, güç düğmesine gömülü bir parmak izi tarayıcısının yanı sıra 3,5 mm kulaklık jakı ile donatılmıştır.

Honor Play 6C, 6/128GB versiyon için 153 $ fiyat etiketi taşıyor ve siyah, gümüş, mavi renklerde mevcuttur. 180 $ karşılığında 8/128 GB’lık bir model var ve her ikisi de Çin’de sipariş vermeye hazır. Küresel pazarlar için fiyat bilgisi ve çıkış tarihi hakkında henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.