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Honor X40 GT’nin ekran detayları belli oldu

Birkaç gün önce, Honor'un "Honor X40 GT" adlı başka bir modeli piyasaya sürerek X40 serisini genişleteceği resmen açıklanmıştı. Hatta şirket, resmi lansman etkinliğinden önce cihazın tüm önemli özelliklerini açıklamaya başladı. Ve yine, bu sabah şirket bir başka önemli noktayı paylaştı. Bugün, Honor Mobile, tamamen yeni X40 GT'nin 16 kat daha iyi dokunma doğruluğu sağlayabilen 480Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı desteğine ek olarak 6.81 inç 144Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacağını açıkladı. Ekran, son derece dar çerçeveli tek delikli bir LCD Ekran olacaktır.

Ahmet Ekinler

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Yarın gelecek olan Honor X40 GT‘nin 120Hz ekranla gelmesi bekleniyordu ancak Honor, akıllı telefonun aslında diyagonal olarak 6.81″ boyutunda 144Hz yenileme hızı olan bir ekrana sahip olacağını duyurdu.

Honor, X40 GT‘nin ekranını 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip oyun sınıfı bir ekran olarak tanıtıyor, ancak şirket bize çözünürlüğünü söylemiyor. Geçen ay tanıtılan Honor X40, 6.67″ 120Hz FullHD+ AMOLED ekranla geldi.

Honor, X40 GT’nin teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak Çinli marka daha önce akıllı telefonun Snapdragon 888 yonga seti, üçlü arka kameralar ve bir buhar odası soğutma sistemi ile geleceğini doğrulamıştı.

Honor X40 GT yarın Çin’de tanıtılacak ve detayları gün içerisinde sizlerle paylaşacağımıza emin olabilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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