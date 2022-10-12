Honor X40 GT’nin ekran detayları belli oldu

Yarın gelecek olan Honor X40 GT‘nin 120Hz ekranla gelmesi bekleniyordu ancak Honor, akıllı telefonun aslında diyagonal olarak 6.81″ boyutunda 144Hz yenileme hızı olan bir ekrana sahip olacağını duyurdu.

Honor, X40 GT‘nin ekranını 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip oyun sınıfı bir ekran olarak tanıtıyor, ancak şirket bize çözünürlüğünü söylemiyor. Geçen ay tanıtılan Honor X40, 6.67″ 120Hz FullHD+ AMOLED ekranla geldi.

Honor, X40 GT’nin teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak Çinli marka daha önce akıllı telefonun Snapdragon 888 yonga seti, üçlü arka kameralar ve bir buhar odası soğutma sistemi ile geleceğini doğrulamıştı.

Honor X40 GT yarın Çin’de tanıtılacak ve detayları gün içerisinde sizlerle paylaşacağımıza emin olabilirsiniz.