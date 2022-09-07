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Honor X40 teaser, arkada kavisli 10 bit OLED, çift kamera olduğunu doğruladı

Dün Honor, şirketin 9. yıl dönümü vesilesiyle yeni Honor X40 serisini piyasaya süreceğini resmi olarak duyurdu. Duyurudan sonra, yetkililer yaklaşmakta olan modelin birçok önemli özelliğini açıklamaya başladı. Bugün yine önemli bir sızıntıya ve cihazın önemli bir özelliğine göz attık.

Ahmet Ekinler

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Honor X40 - Cepkolik

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Honor X40 serisi 15 Eylül’de duyurulacak ve bugün şirket, serideki telefonlardan biri hakkında önemli bir detayı ortaya çıkardı. Önümüzdeki Perşembe, X serisinin 9 yıllık tarihinde bir ilk olacak, kenarları kavisli 10 bit OLED panelli bir Honor X40 göreceğiz.

En üstte, Honor akıllı telefonu çoklu platform ekosisteminin temel cihazı olarak konumlandırdığı için gürültü önleyici mikrofonun yanında bir IR blaster bulunur. Arka tasarımın tasarımı da sürpriz değil – şirket Honor X9 ve X30 tarzı dairesel ada ile yapışıyor.

Rahatsız edici bulduğumuz şey, bir LED flaşlı sadece iki kamera olması ve hepsinin dış halkaya yerleştirilmiş olması. Bu, merkezin “Matrix AI kamera” yazan bir tabelaya ayrıldığı anlamına geliyor, ancak daha da önemlisi, çift kamera kurulumları estetik açıdan giderek daha tuhaf hale geliyor.

Honor 6X ve Honor 7X‘in ana ve derinlik lenslerinin yan yana olduğu zamanları hatırlıyoruz, ancak bugün sensörler her iki uçta da, tasarım uğruna tüm dahili akıllı telefon tasarımını yeniden tasarlıyor.

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KaynakGsmarena

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