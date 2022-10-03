Honor X40GT Yakında Piyasaya Çıkacak!

Honor kısa süre önce en yeni X serisi akıllı telefonlarını Honor X40 serisiyle piyasaya sürdü ve şimdi şirket, önümüzdeki haftalarda X40 ailesi altında yeni bir akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

En son rapora göre Honor, önümüzdeki haftalarda kendi iç pazarı Çin’de yeni bir Honor X40GT akıllı telefonunu piyasaya sürecek ve cihazın adı, performansa odaklanacağını gösteriyor.

Rapor, yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefon hakkında pek fazla ayrıntı açıklamadı, ancak önceki raporlar geçerliyse, cihaz yakın zamanda 3C sertifikasyon web sitesinde görülen ADT-AN00 model numarasına sahip olacak.

Durum buysa, akıllı telefon, 66W hızlı şarj destekli 6000mAh pil olan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Ayrıca ekran için yüksek bir yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor.

Cihazın neler içerdiğini kesin olarak bilmek için şirketten resmi duyuruyu veya lansman öncesi bilgileri beklememiz gerekecek. Adı göz önüne alındığında, üst orta sınıf bir akıllı telefon olmasını bekliyoruz.