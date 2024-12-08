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Global çapta en büyük analiz şirketlerinden biri olan Canalys, 2024 3. çeyrek için akıllı telefonların satış rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Honor X50 satış rakamları oldukça şaşırttı. Uygun fiyatlı telefonlar segmentinde yer alan cihaz, ilgili dönemde en çok satan 2. telefon oldu. Honor X50 iPhone 16 Pro Max’tan bile daha çok sattı. İşte ayrıntılar…

Honor X50 Satış Rakamları Şaşırttı: iPhone 16 Pro Max’ı Bile Geride Bıraktı!

Honor’ın yeni nesil telefonlarından biri olan Honor X50 uygun fiyatlı fakat fiyatına göre yüksek performansı ile dikkat çekmekte. Bütçe dostu bir fiyatla piyasaya sunulan cihaz, kendi segmentinde diğer markalara göre son derece rekabetçi bir fiyatla kullanıcıya sunulmakta. Yalnızca 200 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürülmüş olan telefon 2024’ün 3. çeyreğinde en çok satan 2. telefon oldu.

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Honor X50 bahse konu dönemde yüzde 2,8 pazar payının sahibi oldu. Bu dönemde iPhone 16 Pro Max modeli ise yüzde 2,1’lik bir dilimle üçüncü en çok satan telefon oldu. Honor X50’nin uygun fiyatı şüphesiz bu rekabette öne geçmesini sağladı. Honor uyguladığı rekabetçi fiyat politikasıyla büyük bir başarı elde etmiş durumda.

Fiyat Performans Telefonu Honor X50!

Honor X50 modeli fiyat performans telefonu olarak ön plana çıkıyor. Telefon, Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden gücünü alırken 16 GB’a kadar RAM belek ve 512 GB depolama alanı özelliklerine sahip. Ekran kısmında ise 6,6 inçlik bir AMOLED panel, 1,5K çözünürlük ve 120 Hz’lik yenileme hızı sunmakta. Bu özellikleri ile yalnızca 16 Pro Max modelinin değil, Redmi K70 Ultra gibi cihazların da önüne geçmekte.

Uygun fiyatlı Honor X50’nin özelliklerini merak edenler için listeleyelim: