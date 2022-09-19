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Honor X6 50 MP kamera ve büyük batarya ile geliyor

Ahmet Ekinler

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Honor X6 50 MP kamera ve büyük batarya ile geliyor

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Honor X serisi, şu anda bağımsız olan markanın alt serisidir ve şimdiye kadar beş telefonun küresel pazarlara çıktığını gördük. Şimdi Honor Myanmar, “geniş ekranlı” yeni bir telefon ortaya koyuyor ve “harika pil” de buna katılıyor – Honor X6.

Telefonun önünde su damlası bir çentik bulunurken, arkada Honor X8 5G‘de gördüğümüz bir tasarım olan üçlü kamera için kare bir adaya sahip olacak. Sızıntılar, bu cihazın 50MP kamera ve Mediatek yonga setine sahip olacağını öne sürdü.

Malezya’dan bir kaynağa göre Honor X6, HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LCD ekrana sahip olacak. İşletim sistemi, üstte Magic UI 6.1 ile Android 12 olacak ve telefonda 4GB RAM veya 128GB depolama alanı bulunacak. Ana kamera kurulumunda iki adet 2MP kamera yer alırken, selfie kamerası 5MP sensöre sahip olacak.

Tüm bu özellikler, telefonun beklenen konumuyla uyumlu görünüyor, ancak sızıntı yapan kişinin yerleşik bir sicili yok, bu yüzden hiçbirini kesin olarak kabul etmiyoruz.

İddia edilen fiyat 599 MYR, yani yaklaşık 130 dolar. En az üç renk bekliyoruz – Siyah, Mavi ve Beyaz.

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KaynakGsmarena

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