Ana Sayfa » Akıllı Telefon Honor X60 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı, 108 MP Kamera ile Geliyor! Akıllı Telefon Honor X60 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı, 108 MP Kamera ile Geliyor! Emine Emre 2 Görüntüleme

Çinli teknoloji markası Honor, akıllı telefon piyasasındaki payını artırmaya devam ediyor. Amiral gemisinden giriş seviye telefonlara kadar her segmente yönelik telefonları ile sektörün en çok tercih edilen markalarından biri konumunda. Geçtiğimiz yıl Honor X50 serisini piyasaya süren marka bu yıl da X60 ile geliyor. Yakın bir zaman içerisinde tanıtılması beklenen Honor X60 özellikleri ortaya çıkmaya başladı. İşte Honor üst seviye telefon hakkında bilinenler…

Honor X60 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı, 108 MP Kamera ile Geliyor!

Huawei’nin yan kuruluşu olarak kurulan Honor, bir süre sonra Huawei’den ayrılarak yoluna tek başına devam etmeye başladı. Her segmente özel olarak tasarladığı telefonları ile sektörde sağlam bir yere sahip olan marka, 2023 yılında piyasaya sunduğu Honor X50 modelinin halefi olan X60 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Honor X60 modelinin tanıtımdan önce bazı özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

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Çin sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre Honor X60 MediaTek Dimensity 7025 işlemcisinden gücünü alacak. 6 nm üretim sürecinden geçen çip seti 2 adet 2.5 GHz hızında çalışan ARM cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Bunların yanı sıra GPU kısmında ise IMG BXM-8-256 yer alıyor.

12 GB’lık RAM ile gelecek olan Honor X60 modelinde 12 GB’lık sanal RAM desteği de bulunmakta. 256 GB’lık dahili depolama alanı barındıracak olan cihazda farklı opsiyonların da bulunması bekleniyor. Honor X60 ekran özellikleri selef modelinden biraz farklı; cihaz 6,8 inç büyüklüğünde düz bir ekran barındıracak. 120 Hz tazeleme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan cihazın ekran tasarımı delikli bir yapıda olacak.

Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor X60 kamera özelliklerine baktığımızda ise 108 MP çözünürlüklü bir ana kamera ve 8 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka kamera kurulumunda yer alacak olan sensörler hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8 işletim sistemi ile gelecek olan Honor orta seviye telefonu 5.800 mAh kapasiteli bir batarya ve 35 W şarj desteği barındıracak. Çıkan sızıntılarda yer alan bilgilere göre cihaz 30 dakika içerisinde yüzde 50 şarj olabilmekte.

Honor’ın bu hem üstün özelliklere sahip hem de emsallerine göre uygun fiyatlı olması beklenen telefonu hakkında en merak edilen sorulardan biri çıkış tarihi, diğeri ise fiyatı. Bu konularda henüz bir sızıntı bulunmuyor ancak cihazın yakın zaman içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.