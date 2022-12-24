Honor X7a’nın teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı

Honor, birkaç yıldır giriş seviyesi akıllı telefon pazarını hoş bir şekilde hedefliyor. Her yıl piyasaya sürülen bir dizi sağlıklı yükseltmeyle, markanın uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar arasında sadık bir takipçi kitlesine sahip olması şaşırtıcı değil.

Honor, Mart ayında Snapdragon 680 ile çalışan X7‘yi tanıttı ve görünüşe göre Honor yakın bir zamanda özellikleri ve görüntüleri internete sızan bir “a” versiyonunu seriye dahil edecek.

Honor X7a, X7 gibi, bir HD+ ekran kullanan telefon normal versiyonuna göre biraz daha küçük (Kıyaslama için 6,7″ – 6,74″) ve daha düşük ekran tazeleme hızına sahiptir (60Hz – 90Hz). Ekranda 8MP selfie kamerası için bir çentik var, ancak X7’nin ön kamerasıyla aynı özelliklere sahip olup olmadığını henüz bilmiyoruz.

Arka tarafta, Honor X7a’nın 50MP ana, 5MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP telefoto lenslerinden oluşan dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Akıllı telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile Helio G37 yonga setine sahip. Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 versiyonu ile geliyor ve X7’den daha büyük olan 5.230 mAh pil kullanıyor. Ancak, şarj oranının X7’deki (22,5 W) ile aynı mı yoksa farklı mı olduğunu bilmiyoruz.

Sızıntı kaynağı, X7’den daha uygun fiyatlı olması beklenen Honor X7a’nın 196 gram ağırlığında olduğunu ve yandan monteli bir parmak izi okuyucuya sahip olduğunu söylüyor. Aynı zamanda 3,5 mm kulaklık çıkışına sahiptir ve Gece Siyahı ve Okyanus Mavisi olmak üzere iki renkte sunulacaktır.

Honor X7a hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un giriş seviyesi akıllı telefonu buna değer mi? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin!