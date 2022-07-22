Honor X8 5G Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Mart 2022’de Honor, Honor X8 4G akıllı telefonunu tanıttı. Şimdi marka, Honor X8 5G olarak adlandırılan 5G modelini piyasaya sürdü. Her iki akıllı telefon da çok benzer bir tasarıma sahip olsa da, 5G sürümü, 4G sürümüne kıyasla daha düşük özelliklerle dolu. İşte Honor X8 5G’nin teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler.

Honor X8 5G

Honor X8 5G, Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç LCD panel ile geliyor. Ekran çentiğinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ayrıca arka panelinde, 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik algılama ünitesi içeren üçlü kamera yer alıyor.

Snapdragon 480 Plus işlemci, Honor X8 5G’ye güç sağlıyor. Bu arada bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Android 11 ve Magic UI 4.2 işletim sistemiyle çalışıyor. Ayrıca 22,5 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pilden güç alıyor.

Honor X8 5G, yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip. Çift SIM, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi olağan bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor.

Honor X8 4G daha büyük 6.7 inç LCD FHD+ 90Hz ekrana, 16 megapiksel ön kameraya ve 64 megapiksel (ana) + 5 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kameraya sahip. Midnight Black ve Ocean Blue renklerle gelen telefonun fiyatı henüz belli değil.