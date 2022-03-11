Honor X8, Snapdragon 690 ve 64MP kamera ile tanıtıldı

Honor‘un en yeni X serisi telefonu, yeni lansmanı yapılan Honor X8 ile karşınızda. Cihaz MEA bölgesi için duyuruldu ve yakında Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere daha fazla bölgeye ulaşacak. 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 690 yonga seti ve 22,5 W hızlı şarjlı 4.000 mAh pil gibi orta seviye özellikler getiriyor.

Honor X8 ayrıca makro çekimler ve derinlik verileri için 5MP ultra geniş ve iki 2MP sensörün yanında 64MP ana kamera da getiriyor.

Ön tarafa bakacak olursak, 16 MP selfie kamerası, kulaklığın hemen altındaki bir delik oyuğuna yerleştirilmiştir. 4G Snapdragon 690’a 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafı, Android 11’in üzerinde yer alan Honor’s Magic UI 4.2 arayüzü kullanılmış.

Honor X8 Titanium Silver, Midnight Black ve Ocean Blue renklerinde geliyor. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar henüz netleşmedi.