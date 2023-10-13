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Honor X9b’nin tasarım detayları belli oldu

HONOR'un en sağlam akıllı telefonu burada. Karşınızda HONOR X9b.

Ahmet Ekinler

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Honor X9b'nin tasarım detayları belli oldu

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Akıllı telefon markası Honor, X9b olarak adlandırılan Honor X9a‘nın halefini duyurmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımının bir önizlemesi geçtiğimiz günlerde Honor’un Malezya web sitesinde ortaya çıktı.

Tasarım X9a’ya benzer görünürken, daha kalın ve daha çıkıntılı bir halka ile de olsa dairesel bir kamera adasını koruyor. Bununla birlikte, en dikkat çekici değişiklik, varyantlarından en az birinde vegan deriye sahip olduğu görülen arka paneldir.

Honor ayrıca resmi X hesabında ön panele bir bakış sunan bir teaser görüntüsü paylaştı. Ön yüzün, selfie kamerası için ortalanmış bir delik ile birlikte kavisli bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Mevcut Honor X9a bazı bölgelerde Honor Magic5 Lite adı altında pazarlanıyor. X9b’nin de farklı bir isim altında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Honor’un “çok yakında” etiketi ile bu soruların cevapları kısa süre içinde hazır olacaktır.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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