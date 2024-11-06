Akıllı telefon piyasasının güçlü oyuncularından biri olan Honor, her segmente yönelik telefon tasarlamaya özen gösteriyor. Kısa bir zaman önce amiral gemisi cihazını tanıtan marka şimdi de orta segment telefonunu duyurdu. Bu kapsamda Honor X9c özellikleri tanıtıldı, fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Honor X9c Özellikleri Tanıtıldı, Fiyatı Belli Oldu!

Honor yeni orta seviye telefonunu piyasaya sundu. Dayanıklılığı ve büyük pil kapasitesiyle ön plana çıkan Honor X9c, piyasanın oldukça ilgisini çekti. Honor 2023 yılında selef model olan X9b’yi piyasaya sunmuştu. Halef model X9c ise daha gelişmiş özelliklerle geliyor.

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Sağlamlığı ve dayanıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Honor X9c, Honor’un bu özellikler bakımından en iyi telefonu olma özelliğine sahip. Cihaz, 2 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı ve SGS’nin Kapsamlı Dayanıklılık listesinin zirvesinde yer almakta. Çelik yünü ile 3000 kez ovulduğu belirtilen cihaz çizilmelere karşı da son derece dayanıklı. Bunların yanı sıra Honor’un bu güçlü telefonu IP65M sertifikasına sahip ve su jetlerine karşı son derece korumalı olduğunu ortaya koyuyor.

Honor X9c batarya kapasitesi ile de farkını ortaya koymakta. 6600 mAh kapasiteli bir pil ile gelen telefon 26 saate kadar online video oynatabilmekte. Ayrıca selef modelde olan 33 W’lık şarj desteği bu modelde 66 W’ya çıkmış durumda.

108 MP Ana Kamera!

Honor uygun fiyatlı orta segment telefonunun ekran kısmına baktığımızda ise 6,78 inç büyüklüğünde kavisli bir OLED panel barındırdığını söyleyebiliriz. 1.224 x 2.700 piksel çözünürlüğe sahip olan cihaz 120 Hz tazeleme hızı ve 4000 nit parlaklık noktası özelliklerine sahip. Bu özellikler göre görüntü kalitesinin son derecek üst seviye olduğunu söyleyebiliriz.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise 108 Megapiksellik bir ana kamera, 5 MP çözünürlüklü geniş açı kamera ve 16 MP’lik de selfie kamerası yer almakta. Cihazın ana kamerası kayıpsız 3x zoom yapabilmekte ve 4K çözünürlüklü video çekebilmekte. Honor X9c gücüne bakacak olursa da cihazın Qulacomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ile çalıştığını söyleyebiliriz. Cihaz 8 ve 12 GB’lık RAM seçenekleri ve 256 GB il 512 GB da depolama alanı seçenekleri ile gelmekte.

Fiyatı Ne Kadar, Türkiye’de Satışa Çıkacak mı?

Honor X9c hali hazırda Singapur ile Malezya da satışa sunulmuş durumda. Türkiye’de de satışa çıkması beklenen telefonun fiyatı Singapur’da 390 dolardan, Malezya’da ise 340 dolardan başlamakta. Honor x9c’nin özelliklerine göre fiyatının son derece uygun olduğu söylenebilir. Cihazın özelliklerini kısaca listeleyelim: