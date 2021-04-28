Honor, Yeni Bir Amiral Gemisi Akıllı Telefonla Geliyor!

Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisi şu anda mevcut olan akıllı telefonlar için en üst düzey yonga seti ve bu yıl piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonların çoğuna güç veriyor. Son zamanlarda, bazı Çinli şirketlerin Snapdragon 888 Pro işlemci tarafından desteklenen cihazlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Şimdi, Digital Chat Station’dan gelen yeni bir rapor, yeni bağımsız akıllı telefon üreticisi Honor’un Qualcomm Snapdragon 888 Pro işlemci tarafından desteklenecek bir akıllı telefon üzerinde çalışan şirketler arasında olduğunu ortaya koyuyor.

Honor markasının henüz Qualcomm Snapdragon işlemci tarafından desteklenen herhangi bir üst düzey akıllı telefon satışa sunmadığı biliniyor. Bununla birlikte, zaman içinde birkaç rapor, orta sınıftan üst düzey kategoriye kadar olan Honor telefonların yakında Qualcomm işlemciler tarafından destekleneceğini iddia etti.

Qualcomm ve MediaTek yonga setlerinin kullanımı, esas olarak Huawei’nin şirkete getirdiği bazı kısıtlamalara sahip olmasından kaynaklanıyor ve bu da şirketin yeni yonga setleri üretmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Son zamanlarda, Honor V40 serisi akıllı telefonların piyasaya sürülmesi sırasında, şirketin CEO’su Zhao Ming, şirketin yeni bir tedarik zinciri kurduğunu ve AMD, Qualcomm, Samsung, MediaTek, Intel ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer şirketlerle ortaklık kurduğunu açıkladı.

Zhao Ming ayrıca şirketin Huawei’nin P serisi ve Mate serisini geçecek akıllı telefonlar için bir amiral gemisi serisini piyasaya sürmeyi planladığını iddia etmişti. Normal amiral gemisi akıllı telefonların yanı sıra, şirketin katlanabilir bir akıllı telefon da piyasaya sürmesi bekleniyor.