Hotspot Nedir? Ne İşe Yarar?

İnternet hayatımızın her anında çok önemli bir yere sahip ve pek çok kişi internet bağlantısının olmaması ihtimalini düşünmek dahi istemiyor. Bu aşamada devreye giren Hotspot teknolojisi ise adeta hayat kurtarıyor. O zaman gelin bakalım Hotspot ne demek?

“Hotspot nedir?” sorusuna verilebilecek en basit yanıt, mobil cihazlardan internet paylaşımı yapmayı sağlayan teknoloji olabilir. Hotspot kablosuz bir internet erişim teknolojisi olarak telefon, tablet, bilgisayar ve diğer cihazların hareket halindeyken internete bağlanabilmesi amacıyla kullanılır. Günümüzde kullanılan akıllı cihazların hemen hepsinde Hotspot teknolojisi vardır.

Wifi hotspot teknolojisi kamuya açık alanlarda ücretsiz olarak internet erişimi sağlanması için alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında, otellerde ve pek çok yerde de kulanılır. Hotspot wifi aracılığıyla hizmet alınan bir internet sunucusudur. 1 ila 1000 Mbps arasında hız genişliği bulunan Hotspot belirli sınırlamalarla geldiğinden paylaşılacak bağlantı cihazın desteklediği hıza göre değişebilir. Operatör tarafından sağlanan internet hızı da bu aşamada etkilidir.

Hotspot İnternet Nedir?

“Hotspot nedir nasıl kullanılır” ya da “Hotspot ne işe yarar“ diye merak ediyorsanız size internet paylaşımında kullanılan bir tür mobil modem olduğunu söyleyebiliriz. Hotspot ile telefon modeme çevrilmiş olur. Şifreyi bilen kişiler de bu telefon üzerinden kendi cihazlarını internete bağlayabilirler.

Mobil hotspot tamamen taşınabilir internet paylaşım ağları olarak tanımlanabilir. Normal Hotspot ağları fiziki olarak bir lokasyona bağlıyken mobil Hotspot ağlarının fiziki bağlantısı bulunmaz. Akıllı telefonlardan oluşturulan taşınabilir mobil hotspotlar “tethering” olarak isimlendirilir. Bu hareket halindeyken kullanılabilecekleri anlamına gelir.

iPhone’da Hotspot Nasıl Açılır?

iPhone cihazlarda Hotspot açmak için;

İlk olarak “Ayarlar” menüsünden “Hücresel” kısmına tıklamalısın. Eğer daha önce internetini paylaşmadıysan bu aşamada ayar yapılması gerekebilir. Daha sonra iPhone Hotspot açma işlemi daha pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

açma işlemi daha pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kişisel Erişim Noktası’na ya da Ayarlar kısmından Kişisel Erişim Noktası’na girmen gerek.

“Diğerleri Katılabilsin” yazısının yanındaki sürgüyü sağa doğru kaydırarak mobil Hotspot özelliğini aktive edebilirsin. Ayrıca Wi-Fi parolası belirleyerek yalnızca şifreyi giren kişilere internetine bağlanma izni verebilirsin.

Android’de Hotspot Nasıl Açılır?

Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarda Hotspot açmak için;

Ekranın üzerinden aşağı doğru kaydırmalısın. Böylece hızlı menüden Hotspot tuşuna erişebilirsin. Eğer hızlı başlangıç menüsünde Hotspot bulunmuyorsa Ayarlar’a girmelisin.

tuşuna erişebilirsin. Eğer hızlı başlangıç menüsünde bulunmuyorsa Ayarlar’a girmelisin. Burada yapman gereken Hotspot yazısına dokunmak ve aktive etmek. Bu işlemin ardından telefonun mobil modeme dönüşür. Daha önceden telefonuna bağlanmış olan cihazlar da WiFi üzerinden bağlanabilirler. Eğer istersen Ayarlar’dan şifre değişikliği yapabileceğin gibi yeni bir şifre koyarak bağlantı sınırlamasına da gidebilirsin.

yazısına dokunmak ve aktive etmek. Bu işlemin ardından telefonun mobil modeme dönüşür. Daha önceden telefonuna bağlanmış olan cihazlar da WiFi üzerinden bağlanabilirler. Eğer istersen Ayarlar’dan şifre değişikliği yapabileceğin gibi yeni bir şifre koyarak bağlantı sınırlamasına da gidebilirsin. Hızlı başlangıç menüsünde Hotspot bulunmuyorsa Ayarlar’a girip Ağ ve İnternet seçeneğini tıklamalısın. Hotspot ve tethering kısmına dokunarak kablosuz Hotspot bölümünü aktive etmen mümkün. Bu aşamada Hotspot şifresini ayarlayabileceğin gibi erişim noktalarıyla ilgili farklı ayarları da yapabilirsin.

Hotspot Nasıl Kullanılır?

Hotspot cihazınızın mobil verisiyle bir başka cihazı internete bağlamayı sağlar. Bunun için kendi cihazınızdan Hotspot bağlantısını açmak gerek. Bağlanması istenilen cihazda yer alan kablosuz bağlantılar seçilir. Cihazınızdaki Hotspot kullanıcı adı seçildikten sonra Hotspot şifresi girilir. Bağlan seçeneği tıklanır.

Hotspot Güvenli mi?

Hotspot ile internete bağlanmak güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu nedenle kamuya açık alanlarda ücretsiz Wi-Fi kullanırken kimlik, banka hesap ve kredi kartı bilgilerini içeren işlemler yapmamak, dosyalar paylaşmamak gerekir. Bu tür kullanım alanlarında güçlü bir şifreleme sistemi olmadığından cihaz sahte Hotspot ağlarına bağlanabilir. Hotspot üzerinden önemli işlemler yapılacağı durumlarda VPN kullanılarak güvenlik riskinin azaltılması söz konusu olabilir.