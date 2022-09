House of Dragon Dizisinin Konusu Nedir? Bilinmesi Gerekenler Neler?

Günümüzün en popüler dizilerinden olan Game of Thrones’un birkaç yüzyıl öncesini anlatan House of Dragon, şimdiden büyük bir beklentiyi beraberinde getirdi. HBO ile beraber ekranlara gelecek olan House of Dragon dizisinin konusu ve detayları su üzerine çıktı.

Çıktığı ilk günden bu güne kadar büyük kitlelere hitap eden ve hayran sayısı günden güne artan Game of Thrones, bizlere hüzünlü bir veda etmişti. House of Dragon ile beraber Game of Thrones’a olan özlemine son vereceğiz. House of Dragon’da Targaryen ailesinin başından geçenler konu ediliyor. Dizi, George R. R. Martin’in Fire&Blood eserinden uyarlandı.

House of Dragon’un ilk bölümü 22 Ağustos’un ilk saatlerinde yayına girdi. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Ülkemizde dizinin resmi dağıtıcısı olan HBO henüz faaliyette olmadığında, izleyenler bir takım sorunlar yaşayabilir. Beklentileri tamamen karşılayan dizinin yeni bölümleri iple çekiliyor.

House of Dragon’un oyuncu kadrosu şu şekilde;

Matt Smith

Milly Alcock

Emma D’Arcy

Olivia Cooke

Graham McTavish

Paddy Considine

Eve Best

Savannah Steyn

Emily Carey

Sonoya Mizuno

House of Dragon Hakkında Bilinmesi Gerekenler Neler?

Eğer bu tür dizileri izlemeden önce uyarlandığı eseri okumak isterseniz George R. R. Martin’in Ateş ve Kan eserini okumalısınız.

House of Dragon içerisinde Game of Thrones’tan sıkça duyduğumuz “ Ejderhaların Dansı ” olarak bilinen iç savaşı göreceğiz.

” olarak bilinen iç savaşı göreceğiz. House of Dragon’un iki ana karakteri bulunuyor. Bunlar; Prenses Rhaenyra Targaryen, diğeri ise üvey kardeşi Aegon.

Dizinin ilk sezonunda 17 adet Ejderha görüleceği biliniyor. Bu ejderhalar, Prenses ve Prens’in kavgaların da karşımıza çıkacak.

görüleceği biliniyor. Bu ejderhalar, Prenses ve Prens’in kavgaların da karşımıza çıkacak. Tahtın varisleri arasında Prenses Rhaenyranın amcası Daemon Targaryen’da yer alıyor.

Targaryen soyağacına göre Prenses Rhaenyra, Daenerys Stormborn’un atasıdır.

House of Dragon’un müziğini Game of Thrones ile Emmy ödülü kazanan Ramin Djawadi besteliyor.