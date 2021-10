Game of Thrones’un öncesini anlatan House of the Dragon’dan ilk fragman

“Tanrılar, krallar, ateş ve kan. Rüyalar bizi kral yapmadı. Ejderhalar yaptı.”

HBO Max, bu sabah Game of Thrones‘un merakla beklenen prequel serisi House of the Dragon‘a ilk bakışını yayınlayarak herkesi şaşırttı. Westeros ve Buz ve Ateşin Şarkısı hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi unutun. Bu yeni gösteri, orijinal dizinin olaylarından 200 yıl önce, Ejderhaların Dansı olarak bilinen Targaryen iç savaşı sırasında geçiyor, bu yüzden tanıdık yüzler görmemiz pek mümkün değil. Bununla birlikte, oyunda kesinlikle bazı tanıdık unsurlar var.

Belki de bu teaser’daki en tanınabilir sanatçı Matt Smith’in eski Doctor Who oyuncusu. Aynı zamanda Kral Viserys I Targaryen’in (Paddy Considine) kardeşi olan şiddetli bir savaşçı olan Prens Daemon Targaryen’i oynuyor. Ancak Daemon’un kardeşinin Demir Taht’ı için herhangi bir arzusu varsa, o zaman yeğeni Prenses Rhaenyra Targaryen’i (Emma D’Arcy) geçmek zorunda kalacaktır. O kralın kızı ve belki de önündeki zorluklardan kurtulabilirse Westeros’un ilk kraliçesi olmaya mahkumdur.

House of the Dragon, A Song of Ice and Fire romanından George R. R. Martin ve senarist Ryan J. Condal tarafından ortaklaşa oluşturuldu.

Rhys Ifans’ın karakteri Sör Otto Hightower, tanıtımda yalnızca Kral Eli’nin mührü ile tanımlanabilir. Bu onu Yedi Krallık’taki en önemli adamlardan biri yapar. Ve kızı Leydi Alicent Hightower (Olivia Cooke) istediği gibi olursa, ailesinin kral üzerindeki etkisini koruyacaktır.

HBO’nun, House of the Dragon’da ağırlıklı olarak Lord Velaryon (Steve Toussaint), Hand to Queen Rhaenyra, Eve Best’in ise eşi Prenses Rhaenys’i canlandırdığı “The Sea Snake”e odaklanan başka bir yan seri düşündüğünü söylüyor. Velaryon. Rhaenys, kralın kuzenidir ve vefat etmeden önce taht üzerinde bir iddiası vardı.

Sonoya Mizuno ayrıca Mysaria olarak dizide, Sör Criston Cole rolünde Fabien Frankel, Sör Harrold Westerling rolünde Graham McTavish, Sör Harwin Strong rolünde Ryan Corr, ikizler Lord Jason Lannister rolünde Jefferson Hall ve Sör Tyland Lannister, David Horovitch rolünde birlikte rol alıyor. Büyük Üstat Mellos, Larys Strong rolünde Matthew Needham, Lord Lyman Beesbury rolünde Bill Paterson ve Lord Lyonel Strong rolünde Gavin Spokes.

House of the Dragon, 2022’de HBO ve HBO Max’te prömiyer yapacak. HBO’nun 2022 yılında ülkemize de resmi olarak gelmesi kesinleşti.