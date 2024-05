Razer, Sonic the Hedgehog serisi ürünlerini tanıttı!

Razer ve Sonic the Hedgehog markaları ortaklaşa sınırlı sayıda üretilen hoodiler, tişörtler ve termos kupaları piyasaya sürdü. Yeni ürünlerin tümü Sonic the Hedgehog markasını taşıyor.

Razer’in yeni tasarım kapüşonluları Sonic’in Japonca “Gotta Go Fast” sloganı ve Razer’ın “Save the Trees” sloganının yer aldığı özel bir baskıya sahip. Razer, satılan her kapüşonun 10 ağacı kurtardığını ve doğayı desteklediğini söylüyor.

Razer ve Sonic markalı termos bardakta Sonic’in “Gotta Go Fast” ve Razer’ın “Save the Trees” sloganları da yer alıyor. 500 ml kapasiteye sahip olup 8 saate kadar ısı muhafazasının yanı sıra 24 saat soğuk muhafaza imkanı da sunuyor. Razer ayrıca satılan termos bardaklarının da 10 ağacı kurtarabileceğini iddia ediyor.

Razer, ürettiği yeni markalı ürünlerin her birinin adet sayısını açıklamadı. Ürünler şu anda Razer resmi web sitesinde mevcut değil. Ancak bu ürünlerin, ormanlarımızı koruma amacını desteklemekle ilgilenen Razer müşterilerinin kullanımına sunulmak üzere yeniden stoklanması bekleniyor.