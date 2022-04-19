HP’den Katlanabilir Bilgisayar Geliyor!

HP, görünüşe göre yeni bir 17 inç katlanır dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeyi planlıyor. En son söylenti, şirketin esnek bir OLED ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ve bu ekran için; bir Güney Koreli tedarikçiden yardım aldığı yönünde.

Şirket, Güney Koreli holding SK IE Technology’den (SKIET) katlanır dizüstü bilgisayarları için; 17 inçlik esnek OLED panelini kaplayacak ince ve esnek poliimid (PI) filmi tedarik ediyor.

Markaların kullandığı katlanır paneller genellikle UTG (Ultra İnce Cam) veya PI filmden oluşuyor. Bu paneller Samsung Galaxy Z serisi cihazlarda öne çıkıyor. Ancak Hewlett-Packard‘ın katlanır dizüstü bilgisayarı daha farklı bir seçenek tercih edecek.

Bilgilere göre dizüstü bilgisayar 4K çözünürlüğe sahip 17 inçlik bir panelle gelecek. Ayrıca, kompakt formunda sadece 11 inç boyutunda olacak. Ve tam boyut 17 inç panel olarak açılacak.