Samsung Galaxy Z Fold 4, S Pen Kalemiyle Seri Üretime Girdi

Samsung’un Galaxy Z Fold 4 katlanır telefon üzerinde çalıştığını söylemiştik. Geçen yıl olduğu gibi, şirket bu yıl Ağustos ayında telefonu satışa çıkaracak. Samsung’un bu yılki katlanır telefonunun bir S Pen kalemine eşlik edeceğine dair söylentiler dolaşıyor. Yeni bilgiler, Galaxy Z Fold 4 için üretilen S Pen’in seri üretime girdiğini gösterdi.

Galaxy Z Fold 4‘ün, kalemi saklamak için özel bir yuvaya sahip olan ilk katlanır akıllı telefon olacağı ortaya çıktı. Cihazda bir depolama yuvası bulunmasa bile S Pen için destek taşıyacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Z Fold 4; Süper UTG olarak bilinen Ultra İnce Camın (UTG) daha dayanıklı bir versiyonuyla gelecek. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi; bu değişiklik nedeniyle ekran paneline zarar vermeyecek normal S Pen’ler için de destek getirmeyi planlıyor.

Tasarım açısından yeni Galaxy Z Fold 4, kitap benzeri katlanır tasarımıyla göze çarpıyor. Cihaz tamamen açıldığında dahili ekranın boyutu 7,6 inç iken, harici olarak 6,2 inç ekran vaat ediyor.