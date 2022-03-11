Ana SayfaAkıllı Telefonİşte Samsung Galaxy Z Fold 4'ün Çarpıcı Tasarımı!

İşte Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Çarpıcı Tasarımı!

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Samsung-Galaxy-Z-Fold-4

Geçen ay Samsung, yeni Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını Galaxy S22 serisi adıyla resmi olarak piyasaya sürdü. Şimdi şirket, yeni nesil katlanır akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Telefonun konsept tasarımı bugün gün yüzüne çıktı.

Tasarım açısından yeni Galaxy Z Fold 4, kitap benzeri katlanır tasarımıyla göze çarpıyor. Cihaz tamamen açıldığında dahili ekranın boyutu 7,6 inç iken, harici olarak 6,2 inç ekran vaat ediyor.

Akıllı telefonun çizimleri S Pen kalemini gösteriyor ancak akıllı telefonda S Pen’i tutacak yer yok. Bununla birlikte önceki raporlar; telefonun Samsung S Pen kalemini tutmak için bir yuva ile geleceğini belirtiyor.

Samsung-Galaxy-Z-Fold-4

Hatırlarsanız Galaxy Z Fold 3, S Pen Fold Edition ve S Pen Pro‘yu destekliyor; ancak ekran kaleminin ayrı olarak satın alınması gerekiyor ve cihaz; kalemi gövdesinin içine yerleştirmek için özel bir bölmeye sahip değil. Bu arada Galaxy Z Fold 4, 1,1 inçlik harici bir ekrana sahip ve açılır kapanır; uzun ve ince ekranla 6,7 inçlik bir panel vaat ediyor.

-- Reklam --
Önceki İçerikValve, Steam Deck için Windows 10 sürücülerini yayınladı
Sonraki İçerikHonor X8, Snapdragon 690 ve 64MP kamera ile tanıtıldı

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.