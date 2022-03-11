İşte Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Çarpıcı Tasarımı!

Geçen ay Samsung, yeni Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını Galaxy S22 serisi adıyla resmi olarak piyasaya sürdü. Şimdi şirket, yeni nesil katlanır akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Telefonun konsept tasarımı bugün gün yüzüne çıktı.

Tasarım açısından yeni Galaxy Z Fold 4, kitap benzeri katlanır tasarımıyla göze çarpıyor. Cihaz tamamen açıldığında dahili ekranın boyutu 7,6 inç iken, harici olarak 6,2 inç ekran vaat ediyor.

Akıllı telefonun çizimleri S Pen kalemini gösteriyor ancak akıllı telefonda S Pen’i tutacak yer yok. Bununla birlikte önceki raporlar; telefonun Samsung S Pen kalemini tutmak için bir yuva ile geleceğini belirtiyor.

Hatırlarsanız Galaxy Z Fold 3, S Pen Fold Edition ve S Pen Pro‘yu destekliyor; ancak ekran kaleminin ayrı olarak satın alınması gerekiyor ve cihaz; kalemi gövdesinin içine yerleştirmek için özel bir bölmeye sahip değil. Bu arada Galaxy Z Fold 4, 1,1 inçlik harici bir ekrana sahip ve açılır kapanır; uzun ve ince ekranla 6,7 inçlik bir panel vaat ediyor.