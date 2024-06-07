Son dönemde HTC’nin U24 Pro modeli ile ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı ve telefon piyasa tarafından heyecanla bekleniyor. Bunun yanı sıra HTC, X’te bir paylaşım yaptı ve yeni bir telefonun yakın zamanda çıkacağının sinyalini verdi. Hangi cihaz olduğu, paylaşımda belirtilmese de cihazın orta – üst segment odaklı U24 Pro olduğu düşünülmekte. HTC bomba gibi geliyor! U24 Pro 12 Haziran’da tanıtılacak.

HTC Bomba Gibi Geliyor: U24 Pro 12 Haziran’da Tanıtılacak!

Bir dönem akıllı telefon piyasasının en güçlü isimlerinden olan HTC, son dönemde biraz geri planda kalmıştı. Şimdi ise marka yeniden sektörde en güçlüler arasında girmeye çalışıyor. Bu kapsamda hem tasarım hem de özellik bakımından dikkat çekici telefonlar üreten marka yeni bir telefonu ile piyasayı sallamaya geliyor.

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HTC yeni telefonu için bir lansman planladı ve bunu sosyal medya platformu X’te paylaştı. Paylaşıma göre 12 Haziran’da bu yeni cihaz tanıtılacak ancak telefon hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Markanın X’te yaptığı paylaşıma aşağıdan bakabilirsiniz:

Yapılan bu paylaşım HTC geri dönüyor şeklinde yorumlandı. Aslında posterde cihazın modeline ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak daha önceki sızıntılardan anlaşıldığı üzere HTC U24 Pro modelinden bahsedildiği düşünülmekte. Orta – üst seviye telefon olacak HTC U24 Pro modeli daha evvel Google Play Console’da da görülmüştü. Bu kapsamda cihazın ortaya çıkan bazı özelliklerinden bahsedelim…

HTC U24 Pro Özellikleri Nasıl?

12 Haziran’da tanıtımının yapılması beklenen HTC U24 Pro modelinin Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi ile geleceği düşünülüyor. 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ panel barındıracağı söylenen ekranın çözünürlüğü ise 1080 × 2436 piksel olacak. 12 GB RAM’e sahip olacağı söylenen telefonda işletim sistemi olarak da Android 14 bulunmakta. Cihazın tasarımı daha evvel Google Play Console’da ortaya çıkmıştı.

Kavisli ekran ve ince çerçevesi ile ön plana çıkan cihaz, Bluetooth 5.3’ü desteğine sahip. Bahse konu telefonun U23 Pro’nun bir üst modeli olarak piyasaya sürülmesi beklenmekte. HTC’nin U serisi cihazları aslında Türkiye’de satışa sunulmuyor ancak bu telefonun hangi pazarlara sunulacağı henüz net değil. Ayrıca U serisi HTC telefonlarının Avrupa ve Asya pazarında oldukça beğenildiğini aktaralım.