HTC Wildfire E Ultra’nın Temel Özellikleri Sızdırıldı

HTC, genel pazarlarının çoğundan çekilmiş olsa da yavaş yavaş Tayvan, Avrupa, Güney Afrika ve Hindistan gibi bazı pazarlarda Wildfire markalı akıllı telefonları piyasaya sürüyor. Bu yılın başlarında şirket, Wildfire E3 ve Wildfire E Lite gibi bütçe telefonlarını duyurdu. Yeni bilgiler, şirketin bir sonraki telefonunun Wildfire E Ultra olarak adlandırılabileceğini ortaya koyuyor.

Wildfire E Ultra, Google Play Console’un veritabanında tespit edildi. Listede her zamanki gibi önden görünen bir akıllı telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Görüntü, ekranının kalın çerçevelerle çevrili olduğunu ortaya koyuyor. Sağ kenarında bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor.

Play Console listesi, HTC Wildfire E Ultra’nın ekranının 480 x 960 piksel düşük çözünürlüğü ve 240 dpi ekran yoğunluğunu destekleyeceğini ortaya koyuyor. Mütevazı Unisoc SC9863A yonga seti ve 2 GB RAM tarafından destekleniyor. Neyse ki, cihaz Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

HTC Wildfire E Ultra’nın arka tasarımı gizemini koruyor. Ayrıca kamera yapılandırması ve pil kapasitesi hakkında da henüz bilgi yok. Play Console’da tespit edildiği için akıllı telefonun resmiyet kazanması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.