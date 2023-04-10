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HTC Wildfire E3 Lite tanıtıldı – Özellikleri ve fiyatı

HTC'nin marka adı altında tanıtılan ilk telefonu Wildfire E3 Lite karşınızda. Uygun fiyatlı ve giriş seviyesi özellikleri ile bu telefon ilk olarak Afrika pazarını hedef alıyor.

Ahmet Ekinler

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HTC Wildfire E3 Lite ozellikleri

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HTC artık akıllı telefon üretmiyor, ancak markasını ilgili üreticilere lisanslıyor ve Wildfire E3 Lite, bu uygulamanın ilk versiyonu giriş seviyesi telefon olarak karşımıza çıkıyor. E3 Lite ucuz bir telefon ve beklentiler de o yönde olmalı. Özelliklerinden bahsedecek olursak HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LCD ve 5 MP ön kamerasını barındıran bir su damlası çentiği ön tarafın tasarımını oluşturuyor.

Arka tarafta 2MP makro kamerasının hemen yanında bir 13 MP çözünürlükte ana kamera yer alıyor. Her iki kameraya bir LED flaş destek oluyor. Akıllı telefon, 3/4 GB RAM ve microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 32/64 GB depolamanın yanı sıra bir Unisoc SC9863 yonga seti ile birlikte kullanılıyor.

Yazılım tarafı Android 12 tarafından desteklenirken, pil 5.000 mAh kapasitesinde ve USB-C üzerinden 10W’a kadar şarjı destekler. Bu şarj değerleri beklentinin altında. En azından 18 Watt olmasını beklerdim.

HTC Wildfire E3 Lite, siyah ve mavi renklerde satışı sunulacak. Fiyatları ve ne zaman satışa çıkacağı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Telefonun ilk olarak Afrika pazarında satışa sunulması bekleniyor. Diğer ülkelere gelip gelmeyeceği de net değil.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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