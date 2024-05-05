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Akıllı telefon piyasasında HTC, bir dönemin yıldızlarındandı. Hem güçlü, hem tasarımı şık hem de dayanıklı cihazları ile sektörde büyük bir paya sahipti. Ancak piyasadaki hakimiyetini koruyamadı ve geri planda düştü. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen HTC U23 Pro modeli ile marka piyasaya dönmek için adım attı. Şimdi ise HTC U24 Pro modeli ile geliyor. HTC’nin yeni telefonu HTC U24 Pro özellikleri belli oldu, işte ayrıntılar…

HTC’nin Yeni Telefonu HTC U24 Pro Özelikleri Belli Oldu

Akıllı telefon piyasasındaki güçlü rekabete yeniden gelen HTC, eskiden olduğu gibi hem güçlü hem de dayanıklı telefonu ile piyasaya adından söz ettirmeye başladı. Marka yeni telefonu HTC U24 Pro ile geliyor. Pazarda büyük bir rekabet söz konusu ve HTC bu rekabette başarıya ulaşabilecek mi bilinmez ama yeni telefon orta seviye için oldukça iyi özelliklere sahip.

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HTC orta segment telefonu HTC U24 Pro Google Play Console’da göründü ve cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Bu kapsamda HTC U24 Pro’nun Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3’le geldiğini söyleyebiliriz. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti; dört adet 2.2GHz’e kadar olan hızla çalışan Kryo 7 çekirdeğine ve dört adet de 1.8 GHz’de çalışan verimli çekirdeğe sahip.

12 GB RAM belleğe sahip olan cihaz işletim sistemi kısmında ise muhtelemelen Android 14 ile karşımıza çıkacak. Bu kapsamda cihazın üç yıl Android güncellemesi alması olası görünmekte. 2023’te piyasaya sunulan modelden daha güçlü olan HTC yeni telefonu 6,5 inç büyüklüğünde 1080 × 2436 piksel çözünürlük ve 480 DPI piksel yoğunluklu FHD+ ekran ile gelecek. Cihazın ekranı kavisli bir yapıya sahip ve ince bir çerçevesi bulunmakta.

Goole Play Console’da görüldüğü üzere HTC U24 Pro ekranın üst kısmında gömülü bir selfie kamerası yer almakta. Ayrıca güç tuşu ve ses tuşları da pek çok telefonda olduğu gibi kenar kısımlara konuşlandırılmış durumda.

HTC Orta Seviye Telefonu U24 Pro Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2023 yılında piyasaya sürülen HTC U23 Pro 120 Hz yenilime hızına sahip, Full HD+ ve 6.7 in büyülüğünde bir ekran barındırmakta idi. RAM kısmında iki seçenek sunan cihazda; 8 GB ve 12 GB opsiyonları mevcuttu. Bunların yanı sıra cihazın işlemcisi ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 idi. HTC U24 Pro ise yukarıda belirttiğimiz gibi Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile gelecek. Güç bakımından yeni telefonun çok daha iyi olduğunu belirtebiliriz.

Peki HTC U24 Pro ne zaman piyasaya sürülecek? Bu konuda henüz açıklanmış resmi bir veri bulunmuyor. Ancak açıklandığında bizde sizlere buradan duyuruyor olacağız. HTC U24 Pro fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak HTC U23 Pro modelinin RAM opsiyonuna göre 550 dolar ve 585 dolar gibi bir fiyatla satışa sürüldüğünü hatırlatalım.