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Akıllı telefon pazarında Apple’ın üstünlüğü ve uygulanan bir takım ambargolar sebebi ile telefon piyasasında Huawei geri planda kalmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürülen Huawei Mate 60 serisi telefonlarla sahalara yeniden dönen marka, tasarladığı katlanabilir telefonlarla tüketicinin bir hayli dikkatini çekiyor. Katlanabilir telefon kategorisinde rekabet kızışmışken Huawei, 3 kez katlanabilen akıllı telefon ile sektöre bomba gibi geliyor. İşte detaylar…

Huawei 3 Kez Katlanabilen Akıllı Telefon için Tarih Verdi!

Akıllı telefon pazarında rekabet günden güne artıyor. Öyle ki bazı markalar, ambargolarla engellenmeye çalışılıyor. Bilindiği üzere Huawei de birtakım ambargoların gölgesinde kalmıştı. Çin menşeli teknoloji devi firma 2023 yılında çıkardığı Mate 60 serisi ile rekabete yeniden katılmıştı. Bunun dışında marka, tasarladığı katlanabilir akıllı telefonlarla da tüketicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Katlanabilir akıllı telefon alanında markaların yarışı devam ederken Huawei bu alanda 3 farklı cihaz piyasaya çıkardı. Yenilikçi tasarımlara sahip bu cihazlar; içe bakan Mate X3, dışa bakan Mate X ve kapaklı P50 Pocket şeklinde kullanıcıya sunuldu. Katlanabilir akıllı telefonlara tüketicinin ilgisinin gün be gün arttığını da söylemeden geçmeyelim.

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Şirketlerin katlanabilen akıllı telefonlara yatırımlarının arttığı yadsınamaz bir gerçek. Sektörde faaliyet gösteren akıllı telefon firmaları, tüketiciyi hem tasarım hem, donanım hem de teknik özellikler bakımından etkilemek için var güçleri ile çalışmaktalar. Huawei de bu noktada farklı katlama şekline sahip bir cihaz üzerinde çalışmalarını sürdürmekte. Diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak bu cihaz üç kez katlanabilme özelliğine sahip.

Huawei 3 Kez Katlanabilen Telefonun Özellikleri

Huawei’nin 2024 yılının ikinci yarısında tanıtmayı planladığı üç kere katlanabilen telefon S ya da Z şeklinde katlama tarzına sahip. Şirketten temin edilen patent görüntülerinde yer aldığı üzere cihazın tasarımı oldukça ilgi çekici. Bahse konu telefon ekran boyutu ile herhangi bir fark yaratmıyor; diğer katlanabilen telefon modellerindekine benzer bir şekilde 6,4 inç büyüklüğünde. Bunun yanı sıra cihazın arka kısmında büyük bir menteşe göze çarpıyor ve dörtlü sensör kurulumu mevcut.

Huawei’nin yeni telefonunun özellikleri hakkında çok fazla net bilgi bulunmuyor. Ancak cihazda BOE’nin panellerinin kullanılması kuvvetle muhtemel. Belirtilene göre Huawei bu konuda BOE ile anlaşmış durumda. Bunun yanı sıra menteşenin ise Zhaoli ve Fusda şirketlerinden tedarik edileceği söylenmekte.

Huawei’nin bahse konu cihazı hakkında daha evvel bir duyum ortaya çıkmıştı. Buna göre marka 2023 yılının sonuna kadar 3 kez katlanabilen telefonu piyasaya sürecekti. Ancak görüldüğü üzere böyle bir durum gerçekleşmedi. Son gelen bilgilere göre bu yeni nesil teknolojik ürünün 2024’ün ikinci yarısında tanıtılması planlanıyor.