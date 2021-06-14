Huawei, ABD’nin Yasaklı Listesinde Kalacak Gibi Görünüyor!

ABD-Çin ticaret savaşı, Huawei’nin 2019’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklandığını gördü ve Çinli dev, o zamandan beri ABD hükümetinin Varlık Listesinde yer alarak, firmanın donanım işini sürdürmesini çok zorlaştırdı.

Huawei, 70 bağlı kuruluşuyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlerle iş yapmaktan veya ABD’de geliştirilen teknolojileri kullanmaktan men edildi. Listede Çin merkezli başka şirketler de yer alıyor.

Bu ticaret savaşının ortasında Çin, yarı iletkenler yapmak da dahil olmak üzere çeşitli teknolojik sektörlerde kendi kendine yeterli hale gelmeye hazırlanıyor. Şirket Ayrıca AI, ML, 6G gibi birkaç yeni nesil teknoloji üzerinde çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri de teknoloji sektöründe öncü olmaya çalışıyor ve Amerikan firmalarının yetkinliğini artırmak için yaklaşık 54,2 milyar dolar harcamaya hazırlanıyor. ABD İnovasyon ve Rekabet Yasası adlı tasarı şu anda Temsilciler Meclisi’nde tartışılıyor.

Huawei, Varlık Listesine eklendiğinde, şirket ABD yetkilileri tarafından Çin’in askeri ve güvenlik kurumlarıyla iddia edilen bağları nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturmakla suçlandı. Ancak şirket, ABD hükümetinin şu ana kadar hiçbir kanıt sunmadığı bu tür iddiaları defalarca reddetti.

Tüketici elektroniği işindeki zorluklarla birlikte, Huawei şimdi odak noktasını yazılım geliştirme ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere diğer işlere kaydırdı. Bu alanların her ikisi de Huawei’nin temel parçası değil ve Çinli şirketin bu tür sektörlerde kendini kurtarmayı başarıp başaramadığını görmek ilginç olacak.