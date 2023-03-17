Huawei Enjoy 60, Yakında Görücüye Çıkacak!

Huawei‘nin Enjoy serisi zaten bazı güzel görünümlü orta sınıf akıllı telefonlara sahip ve görünüşe göre yeni bir model de yolda. Yeni Huawei Enjoy 60 daha önce sızdırılmıştı ve bir Kirin işlemci ve çift halkalı kamera kurulumu ile geleceği söyleniyor.

Akıllı telefon, P60 serisi amiral gemisi ile birlikte 23 Mart’ta piyasaya çıkacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, tasarımını ve birkaç özelliğini gösteren bir poster internete sızdı.

Tanıtım afişine göre Huawei Enjoy 60, tanıdık bir çift halkalı kamera kurulumuyla hafif kavisli bir arka yüze sahip olacak. Modül, dikey olarak yerleştirilmiş iki altın halka ile silindir şeklinde olacak.

Huawei Enjoy 50z

Poster ayrıca telefonun birkaç temel özelliğini de ortaya koyuyor. Enjoy 60’ın 22,5 W şarj desteği ile özellikle büyük bir 6000 mAh pile sahip olabileceğini gösteriyor. Yakışıklı arkada 48MP ana kameraya sahip olabilir ve en yeni HarmonyOS 3.0 işletim sistemini çalıştırabilir.

Huawei Enjoy 60’ın Magic Night Black, Dawn Gold ve Ice Crystal Blue olmak üzere üç renkte sunulacağı da ortaya çıktı. Bu model 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama vaat edecek.