Huawei gelecek ay, yeni lansmanına hazırlanıyor

Kaybettiği pazar payını yeniden kazanma çabası içinde olan Huawei; Aralık ayında Huawei Mate V adlı flip-tipi katlanır akıllı telefon da dahil olmak üzere; bir sürü cihazı tanıtacağı bir ürün lansman etkinliğine ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Kesin lansman tarihi henüz bilinmemekle birlikte yeni bir rapor; şirketin şu anda akıllı saatler, mürekkep ekranları; Bluetooth gözlükleri ve kan basıncı izleme desteği olan diğer bazı ürünleri piyasaya sürebileceğini iddia ediyor.

Şimdiye kadar, tüm bu tür ürünler arasında yalnızca iki ürünün adı biliyoruz. Bunlar da katlanır akıllı telefon modeli; Huawei Mate V ve akıllı saat olarak satışa çıkacak Huawei Watch D.

Mate V’in teknik özellikleri ve tasarımının detayları şu anda gizemini koruyor. Daha önce Huawei’nin Samsung Galaxy Z Flip 3‘e benzer kapaklı tasarıma sahip bir telefon üzerinde çalıştığını söylemiştik. Ancak, bu katlanabilir kapağın Huawei Mate V ile alakalı olup olmadığını bilmiyoruz.

Ayrıca bkz: Huawei Mate V Geliyor – Katlanabilir Sanat Eseri