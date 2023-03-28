Huawei HarmonyOS 3.1 Özellikleri – Gelişmiş Kamera Uygulaması, 3D AOD ve Dahası

Huawei, akıllı telefon müşterileri için kullanıcı deneyimini geliştirecek ve birçok yeni özellik sunacak olan HarmonyOS 3.1‘i resmi olarak duyurdu. Yeni özellikler kişiselleştirme, kamera uygulaması, uydu iletişimi, simgeler, güvenlik ve katlanabilir telefonları kapsıyor.

HarmonyOS 3.1’deki en önemli görsel değişikliklerden biri, kullanıcıların kendi fotoğraflarını her zaman açık bir ekran olarak ayarlamalarına olanak tanıyan yeni bir kilit ekranı oldu. Kilit ekranı ile ana ekran arasındaki geçiş kesintisiz ve akıcı. Görsel olarak iyileştirilmiş başka bir özellik de, kullanıcıların her zaman açık bir ekran olarak etkileşimli 3B animasyon widget’larını seçmelerine olanak tanıyan 3B Always-on Display idi (AOD).

Uygulama simgeleri de hafif bir değişim geçirdi ve Huawei artık kusursuz bir görünüm oluşturmak için hafifçe yuvarlatılmış köşeler vaat ediyor. Kamera uygulamasında, kullanıcılar artık yeni dönen yakınlaştırma halkasını kullanabilecek ve ekrandaki kontrollerle yakınlaştırmayı ayarlayabilecek. Marka ayrıca daha iyi erişilebilirlik için deklanşör düğmesinin altındaki en yaygın seçeneklerden bazılarını yeniden düzenledi.

HarmonyOS 3.1, ikinci nesil uydu iletişim özelliklerini destekliyor ve iki yönlü SMS sağlayan yeni bir arayüz sunuyor. Ekrandaki uygulamaları gizleme ve arka planda açılan uygulamaları yönetme yeteneği dahil olmak üzere daha iyi güvenlik özellikleri de eklendi. Ek olarak, kullanıcılar artık ikinci bir uygulamaya geçmeden önce onay mesajları alabilecekler.

Katlanabilir cihazlar için HarmonyOS 3.1, özellikle daha büyük ekranlar için tasarlanmış yepyeni bir ana ekran düzeni kuruyor. Yazılım ayrıca bölünmüş ekran işlevselliğini etkinleştiriyor ve yeni yapay zeka destekli akıllı bölünmüş ekran düzenini sunuyor. Yazılım, bölünmüş ekran uygulamalarını kontrol edebiliyor ve geçmiş kullanım alışkanlıklarına göre yeniden sıralayabiliyor.

Genel olarak, HarmonyOS 3.1’deki yeni özellikler, Huawei akıllı telefon sahipleri için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek şekilde ayarlanmış. Birçok görsel iyileştirme, kamera uygulaması iyileştirmeleri ve daha iyi güvenlik ve katlanabilir cihaz özellikleriyle yazılım güncellemesi, Huawei müşterileri için memnuniyetle karşılanan bir ek olacak.