Huawei HarmonyOS 4.0, Ağustos ayında geliyor

ABD ticaret yasağı, Huawei’yi HarmonyOS adlı kendi işletim sistemini geliştirmeye zorladı. Hem Çin’deki hem de küresel pazardaki Huawei telefonlarının çoğu artık bu işletim sisteminde çalışıyor. Şirket, HarmonyOS’un her biri birkaç önemli özellik ve yükseltmeye sahip üç ana sürümünü piyasaya sürdü. Şimdi, en son sürüm olan HarmonyOS 4.0‘ı Ağustos ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Huawei, HarmonyOS 4.0’ı 4 Ağustos’ta duyuracak. Şirket, duyurunun Ağustos ayındaki yıllık HDC etkinliğinde yapılacağını ima eden “Ağustos’ta ne bekleniyor” resmini yayınladı. Yeni yazılım, önemli bir tasarım revizyonu ve yeni özellikler sunacak.

Huawei’de tüketici CEO’su Richard Yu, HarmonyOS 4.0’ın birkaç özelliğini belirtti. Yeni yazılım, Huawei arabaları için yeni ses iyileştirmeleri getirecek. Araç içi sistemlerde birden fazla kişiye, cihaza, ekrana ve ses bölgesine izin verecek. İşletim sistemi ayrıca altı bölgeli ses kaynağı konumlandırmasını destekleyecek.

Akıllı telefonlar için HarmonyOS 4.0, büyük tasarım değişiklikleri ve yeni özellikler getirerek, onu mevcut sürüme göre önemli bir yükseltme haline getirecek. Beta testi halihazırda devam ediyor ve bazı kullanıcılar ilk izlenimlerini sosyal medyada paylaştı. Markanın en yeni amiral gemileri olan P60, Mate 50 ve Mate 40 serileri, beta test sürecinde başı çekiyor ancak işletim sistemi şu anda Çin ile sınırlı. Lansmanın en azından başlangıçta Çin ile sınırlı olmasını bekliyoruz.

Halihazırda HarmonyOS 4.0 geliştirici beta sürümüne yükseltmiş olanlar, olumlu bir deneyim bildirdiler. Yeni sürümde gelişmiş akıcılık, arayüz iyileştirmeleri ve yeni özellikler bulunur. Huawei’nin Dynamic Island sürümü özellikle iyi karşılandı.