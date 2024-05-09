Cihazların kamera özelliklerini inceleyerek derecelendiren, en prestijli kamera değerlendirme platformlarından biri olan DXOMARK, yeni raporunu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre DXOMARK tarihinin en yüksek puanı Huawei’nin yeni bir modelinin oldu. Huawei kamerası rekor puanla Apple’ı bile geride bıraktı. İşte DXOMARK değerlendirme sonuçlarına göre kamera özellikleri en iyi olan telefonlar…

Huawei Kamerası Rekor Puanla Apple’ı Bile Geride Bıraktı!

DXOMARK cihazların kamera, ekran ve hoparlör özelliklerini inceleyerek puanlandıran ve bu alanda referans değerler oluşturan bir platform olarak faaliyet göstermekte. Yeni çıkan cihazların kamera özelliklerini teste tabi tutan DXOMARK, cihazların aldıkları puanları açıkladı. DXOMARK verilerine göre tarihi bir rekor Huawei tarafından kırıldı.

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Şimdiye dek elbette yüksek puan alan cihazlar oldu ancak Huawei Pura 70 Ultra kamerası 163 puanla DXOMARK tarihinin en yüksek puanını alarak zirveye oturdu. Huawei Pura 70 Ultra kamerası 1 inç büyüklüğünde 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açı kamerası ve 50 MP OIS desteği bulunan telefoto kamerası ise listelenin zirvesine yerleşti.

DXOMARK’ta şimdiye kadarki en yüksek puanı alan Huawei Pura 70 Ultra sektörün en iyi kamerasına sahip olan telefon niteliğini kazandı. Huawei kamera konusunda kendini oldukça geliştirdi ve kamera bakımından en yüksek puan alan 10 telefon arasına tam üç cihazını birden yerleştirdi. Huawei Pura 70 Ultra’nın dışında Mate 60 Pro+ ve P60 Pro modelleri de en iyi 10 kameraya sahip telefon listesinde yer alıyor. Bu kapsamda Mate 60 Pro+ listenin 3. sırasında yer alırken P60 Pro ise beşinci olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Pura 70 Ultra Kamerası 163 Puanla DXOMARK Rekoru Kırdı

Dünyanın en pahalı telefonlarından olan iPhone modelleri ise altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. DXOMARK listesinin altıncısı 154 puan ile iPhone 15 Pro Max olurken, yedincisi ise yine 154 puanla iPhone 15 Pro oldu. Pura 70 Ultra ile iPhone modelleri arasındaki puan farkı 9 ve bu fark kamera alanında Huawei’nin başarısını tescilliyor denilebilir. Listede yer alan diğer markalar arasında ise Oppo, Honor ve Google Pixel bulunuyor. Listenin ikinci sırasında yer alan telefon; 158 puan ile Honor Magic 6 Pro olarak karşımıza çıkıyor. DXOMARK’ın yayınladığı listede yer alan tüm telefon modellerini listeleyelim…

En İyi Kamera Özelliklerine Sahip Telefonlar DXOMARK Listesi

DXOMARK telefon kameraları incelemesinde en yüksek puana sahip olan 10 telefon ve aldıkları puanlar ise şu şekilde: