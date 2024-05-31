Huawei Katlanabilir Telefon Satışında Zirveye Oturdu, Samsung İkinci Oldu!

Son dönemlerin parlayan yıldızı Huawei yine bir kategoride rakiplerini geride bıraktı. ABD ambargosu altında olan ve buna rağmen gelişimini hızla sürdüren Huawei katlanabilir telefon satışında zirveye oturdu, Samsung ikinci sıraya düştü. Honor ve Motorola da katlanır telefon alanında pazar paylarını yükseltti. İşte Counterpoint Research’ın katlanabilir telefon satışı 2024 ilk çeyrek rakamları…

Huawei Katlanabilir Telefon Satışında Zirveye Oturdu

Çin menşeli teknoloji şirketi Huawei üzerindeki Amerika ambargosu arttı. Şirket artık 5G teknolojisi, Intel ve Qualcomm çiplerine, Android işletim sistemine erişimi kısıtlandı. Kendi teknolojisini üretme ya da yerli teknolojiye yönelme konusunda epey yol alan Huawei, Kirin 9000S çipi ve HarmonyOS Next işletim sistemi ile tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

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Huawei katlanabilir telefon alanında da rakiplerinden öne geçti. 2024 ilk çeyrek katlanabilir telefon satış rakamlarına ilişkin verileri açıklayan Counterpoint Research, zirveye Huawei’nin oturduğunu gösteriyor. Katlanır telefonda zirvedeki isim Samsung’du ancak Huawei 2024’ün ilk üç ayında yüzde 257’lik bir artışla en çok satan oldu.

Samsung geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında daha düşük satış rakamlarına erişebildi. Bununla birlikte Huawei’nin başarısında Mate X5 katlanabilir cihazının etkisi yadsınamaz. Mate X5 Çin’de oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı. Listenin 3.’sü ise bir başka Çin markası olan Honor oldu. Honor da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satış rakamlarını yüzde 460 oranında artırdı.

Motorola’nın Dönüşü Muhteşem Oldu

Listenin dördüncü sırasında ise muhteşem büyümesiyle Motorola yer alıyor. Motorola bu alanda satış rakamlarını oransal olarak en fazla artıran marka oldu. Motorola geçtiğimiz yıla göre satış rakamlarını yüzde 1500’e yakın artırdı. Söz konusu markalardan Huawei’nin satışlarının çoğu Çin’den olurken Honor ve Motorola’nın satışları ise farklı piyasalardan oldu. Bu kapsamda Honor Magic V2 Batı Avrupa’da en çok satılan katlanır telefon modeli oldu.

Motorola ise Kuzey Amerika’ya sattığı Razr serisi katlanabilir telefon modeli ile muhteşem bir satış sağladı. Motorola’nın global pazardaki satış oranı yüzde 11 seviyesine çıktı. Counterpoint Research, araştırma sonuçlarında elde edilen verilere göre katlanabilir telefonlarda yatay modellerin satış payı yüzde 55 oldu.

2024 yılın ilk çeyreğinde durum bu şekilde ancak bu yıl Samsung merakla beklenen Galaxy Z Flip6 modelini kullanıcıya sunacak. Bakalım Samsung’un bu hamlesi pazarı nasıl etkileyecek. Katlanabilir telefonlara olan ilginin arttığını da belirtelim.