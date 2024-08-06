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Huawei Nova telefon serisine ilk katlanabilir telefonu ekledi. Geçtiğimiz günlerde cihaz hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı ve sizlere aktarmıştık. Şimdi ise Nova Flip tanıtımı gerçekleşti. Huawei katlanabilir telefonu Nova Flip fiyatı ve özellikleri belli oldu. İşte özellikleri ile olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çeken telefonun nitelikleri…

Huawei Katlanabilir Telefonu Nova Flip Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

Katlanabilir telefon piyasası, ilgilinin günden güne artması sebebiyle hareketlenmeye devam ediyor. Pek çok marka gibi Huawei de bu alana yeni cihazlar eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda markanın yeni katlanabilir telefonu Huawei Nova Flip geldi. 1.2 milyon katlanma derecesine sahip olan cihaz hem tasarım hem de dayanıklılık konusunda iddialı bir çıkış yaptı.

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Zorlu SGS İsviçre testlerinden geçmeyi başaran telefon su damlası modelinde menteşe tasarımına sahip. Cihazın dış ekranı 2.14 inçlik OLED panel barındırmakta. Kapak ekranında müzik uygulaması, hava durumu, takvim ve benzeri gibi uygulamaları çalıştırılabiliyor ve aynı zamanda ana kamara için vizör olarak kullanılabiliyor.

Nova Flip katlanabilir telefonu iç ekranın büyüklüğü 6.94 inç ve 120 Hz tazeleme hızı ile geliyor. FHD+ çözünürlüklü olan ekran LTPO OLED panele sahip. Kamera kısmına baktığımızda ise arka kurulumda 50 MP çözünürlüklü ana sensör ve 8 MP çözünürlüklü geniş açı kameranın yer aldığını söyleyebiliriz. Selfie kamerası ise 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip.

Nova Flip Yapay Zeka Teknolojisi ile Geliyor

Tasarımı ile ön plana çıkan cihazın işlemci kısmında Kirin 8000 yer almakta, RAM bellek büyüklüğü ise 12 GB. İşletim sistemi kısmında ise HarmonyOS 4.2’nin yer aldığını görüyoruz. AI teknolojisi ile güçlendirilmiş olan bu yazılımda resimlerden metin seçme, fotoğraftaki nesneleri kaldırma, resim oluşturma gibi özellikler bulunmakta. 4400 mAh gücünde bir batarya ile gelen katlanabilir telefon 66 W kablolu şarj desteğine de sahip. Huawei Nova Flip pembe, yeşil ve siyah olmak üzere 3 renk opsiyonu sunmakta.

Huawei Nova Flip Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Huawei katlanabilir telefonu fiyatı depolama alanı büyüklüğüne göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda 256 GB’lık depolama alanı ile gelen Nova Flip fiyatı 744 dolar; 512 GB depolama alanına sahip olan model 798 dolar son olarak da 1 TB alana sahip olan versiyon ise 911 dolar olarak deklare edildi. Cihaz 10 Ağustos’ta Çin pazarında satışa sunulacak ancak ülkemize ne zaman geleceği henüz belli değil.

Huawei Nova Flip özelliklerini kısaca listeleyecek olursak: