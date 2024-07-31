Ana Sayfa » Akıllı Telefon Huawei Katlanabilir Telefonu Nova Flip Özellikleri Tanıtımdan Önce Belli Oldu! Akıllı Telefon Huawei Katlanabilir Telefonu Nova Flip Özellikleri Tanıtımdan Önce Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Katlanabilir telefon piyasasının hızlı gelişimi, markaların bu alana yönelik çalışmalarını artırdı. Pek çok teknoloji devi, yeni katlanabilen telefonlarını kullanıcıya sunuyor ve sektörde sıkı bir rekabet oluşuyor. Bu kapsamda Huawei de katlanan telefon sektörüne yeni bir oyuncu getiriyor; Huawei Nova Flip. 5 Ağustos’ta lansmanı olan Huawei katlanabilir telefonu Nova Flip özellikleri, tanıtımdan önce belli oldu. İşte ayrıntılar.

Huawei Katlanabilir Telefonu Nova Flip Özellikleri Tanıtımdan Önce Belli Oldu!

Huawei uygun fiyatlı içe doğru katlanabilen telefonu Nova Flip’i yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın lansmanı 5 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ancak katlanabilir Huawei telefonun özellikleri şimdiden ortaya çıktı. Sızıntıların kaynağı ise teknoloji sektörü hakkında önden bilgilerle gelen Digital Chat Station (DCS).

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DCS’nin aktardığı bilgilere göre Huawei dikey katlanabilen Nova Flip, Huawei’nin kendi işlemcisi olan Kirin 9 serisi ile gelecek. Şu anda piyasada bulunan Nova 12 Ultra Kirin 9000S işlemciden gücünü almakta;keza Huawei Pura 70 serisinde ise Kirin 9010 yonga seti bulunmakta. Nova Flip’in de G-platform çipinden gücünü alması beklenmekte. Bunun yanı sıra cihazın 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor ve depolama alanı kısmında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB opsiyonları sunacağı söylenmekte.

Huawei Nova Flip iç ekranı 6.94 inç büyüklüğünde ve 2690 x 1136 piksel çözünürlük sunmakta. 120 Hz tazeleme hızı ile gelen ekranda LTPO panel kullanılmış durumda. Kapak ekranı kısmında ise 2.14 inç büyüklüğünde ve60 Hz tazeleme hızı sunan bir OLED panel bulunmakta. Telefonun kapak ekranı kısmında, canlı ekran desteği ve mini oyun desteği bulunduğu ve ayrıca arama yapma ya da yanıt verme gibi işlevleri olduğu söylenmekte.

Huawei Nova Flip Uygun Fiyatlı Olabilir

Huawei Nova Flip kamera özelliklerine baktığımızda ise 32 MP’lik bir selfie kamerası ve 50 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunduğunu belirtebiliriz. Bunların yanı sıra cihazda 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera da (2 cm super makro lens) bulunmakta. 4400 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan Nova Flip 66 W hızlı şarj desteği ile gelmekte.

Şimdili Huawei dikey katlanan telefonu Nova Flip’in bilinen özellikleri bu kadar. Cihazın niteliklerine bakıldığında, bir fiyat performans telefonu, uygun fiyatlı katlanabilir telefon olabileceği söylenebilir. 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan lansmanda cihazın tüm özellikleri deklare edilecek ve biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız. 5 Ağustos’taki Huawei etkinliğinde Huawei MatePad Pro ve MatePad Air tabletlerinin de tanıtılması beklenmekte.