Hızla büyüyen katlanabilir telefon piyasasına yeni cihazlar eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Huawei de yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. Huawei katlanan telefonu Mate X6 özellikleri tanıtıldı. İlgi çekici özelliklere sahip olan telefon hem tasarım hem de nitelikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Huawei’nin yeni üst segment katlanabilir telefonu hakkında merak edilenler…

Huawei Katlanan Telefonu Mate X6 Özellikleri Tanıtıldı!

Huawei akıllı telefon piyasasında yükselmeye ve pazardaki payını artırmaya devam ediyor. Kısa bir zaman önce Mate 70 serisini duyuran marka, yeni bir telefonu daha piyasaya çıkardı; Mate X6. Huawei’nin bu yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu uydu bağlantılı olması ve damla tasarımlı menteşeye sahip olması özellikleri ile ön plana çıkmakta.

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Katlanabilir telefonlarda en önem verilen özelliklerden biri menteşe kısmı. Su damlası tasarımlı ve güçlendirmek için roketlerde kullanılan çelik malzeme kullanılmış bir menteşeye sahip olan Huawei Mate X6’da pürüzsüz bir katlanma sağlanmış durumda. Cihaz IPX8 sertifikasına sahip ve bu sayede su geçirmiyor; hatta kapak ekranı su altında dahi çalışabilmekte.

Huawei Mate X6 iç ekranı 7,93 inç büyüklüğünde ve 2.440 x 2.240 çözünürlüğe sahip bir LTPO OLED panel barındırmakta. 120 Hz’ye kadar yenileme hızına sahip olan panelde 1 milyarı aşkın renk ve 1800 nit parlaklık seviyesi sunmakta. Dış kapak ekranı ise 6,45 inç büyüklüğünde ve 2500 nitlik bir parlaklık seviyesi sunmakta.

5 Farklı Renk Seçeneği

Kamera kısmına baktığımızda ise Mate X6 katlanabilir telefonun arka kamera kurulumunda dört sensör olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda 50 MP’lik ana kamera, 48 MP’lik telefoto kamera, 40 MP çözünürlüklü geniş açı kamera ve bir de hiperspektral bir sensör yer almakta. Hiperspektral sensör, diğer kameraların etkinliğini artırmak için eklenmiş bir kamera diyebiliriz.

Kirin 9100 amiral gemisi işlemciye sahip olması beklenen Mate X6 katlanır telefon 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar da depolama alanı barındırmakta. Modele göre değişmek üzere 5.110 mAh ya da 5.200 mAh batarya ile gelen cihaz, 66 W’lık kablolu şarj, 7.5 W ters şarj ve 50 W’lık kablosuz şarja sahip olarak kullanıcıya sunulmakta.

3D buhar odası soğutma sistemi, Kunlun Glass ekran koruması gibi özelliklerle gelen telefonun işletim sistemi kısmında ise HarmonyOS Next yer almakta. AI destekli olan bu işletim sistemi sayesinde cihazda hızlı özetleme, etkileyici içerikler meydana getirme, video izlerken not alma gibi pek çok üst seviye nitelik yer almakta. Beş farklı renk opsiyonu ile gelen cihaz; beyaz, siyah, kırmızı, gri ve mavi renkleri ile kullanıcıya sunulacak.

Huawei Mate X6 Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Mate X6 fiyatı cihazın RAM ve depolama alanı kapasitelerine göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda fiyat listesi aşağıdaki gibi listelenebilir:

12 GB RAM/ 512 GB depolama alanı: yaklaşık 14 bin Yuan (1935 dolar civarı)

16 GB RAM/ 512 GB depolama alanı: yaklaşık 2070 dolar civarı

16 GB RAM/ 1 TB depolama alanı: 2200 dolar seviyelerinde

Huawei Mate X6 özelliklerini ayrıntılı bir şekilde listelemek gerekirse: