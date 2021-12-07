Huawei Kendi 5G İşlemcisini Yapmaya Hazırlanıyor!

Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye ABD tarafından yaptırım uygulanmasından bu yana; küresel pazar payı açısından hızla kaybediyor. Sadece telefonlar değil, firmanın kendi işlemcilerini yapması da yasak.

Ancak şirket, akıllı telefon pazarındaki geleceğinden hala umutlu. Huawei’nin Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa ve Kanada’daki Tüketici İş Birimi Başkanı Derek Yu, şirketin geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Huawei’nin özellikle katlanır ekranlı amiral gemisi akıllı telefonların geliştirilmesine yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. Şirket ayrıca premium Mate serisi ve P serisi amiral gemisi telefonlarına da odaklanmaya devam edecek.

Huawei’nin yaptırımlar nedeniyle 5G bağlantısını destekleyen çipler tedarik etmesi yasaktı ve Huawei tarafından piyasaya çıkan telefonların çoğunun yalnızca 4G desteğiyle gelmesinin nedeni buydu. Fakat şirket, kendi 5G işlemcisini yapmaya başlarsa; çok daha fazla rağbet görebilir.