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Huawei Mate 50 Pro, 26 Eylül’de Avrupa’da Görücüye Çıkacak

Huawei, Almanya'da Huawei Mate 50 Pro ve Huawei Nova 10'un ilk kez tanıtılması için Almanya'ya medya davetleri gönderdi. Bu iki telefon 26 Eylül'de satışa çıkacak.

Ayşen Sıla

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Geçen hafta Huawei, Çin’de Huawei Mate 50 serisini piyasaya sürdü. Şirketin en yeni amiral gemisi modelleri, Apple iPhone 14 serisinden bir gün önce tanıtıldı. Şimdi, bir zamanlar dünyanın en büyük akıllı telefon markası, yeni duyurulan telefonlarından birini Avrupa’ya getireceğini onayladı.

Huawei, Almanya’da Huawei Mate 50 Pro ve Huawei Nova 10‘un ilk kez tanıtılması için Almanya’ya medya davetleri gönderdi. Bu iki telefon 26 Eylül’de satışa çıkacak.

Şirket davette yalnızca iki ürün listelese de, kaynaklar EMUI 13‘ün de onlarla birlikte sunulabileceğini öne sürüyor. Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlar ve tabletler, Çin’de HarmonyOS’a geçmesine rağmen hala EMUI kullanıyor.

Android 11 tabanlı EMUI 12, 2021 yılının Ağustos ayının sonlarında duyuruldu. Bu nedenle şirket, bu ayın sonlarında EMUI 13‘ü duyurabilir. Ne yazık ki, temeldeki Android sürümüne bir yükseltme getirip getirmeyeceği bilinmiyor.

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KaynakTwitter

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