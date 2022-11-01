Huawei Mate 50 Pro, DxOMark’ta Kamera Kralı Oldu!

Google’ın en yeni Pixel 7 Pro‘su, kısa süre önce DxOMark’ın en iyi kamerasında bir numara oldu. Ardından bu modeli Honor Magic 4 Ultimate tahtından etmişti. Ancak bu telefonların her ikisi de, nihayet küresel çıkışını gerçekleştiren Huawei Mate 50 Pro tarafından tahttan indirildi.

Mate 50 Pro, OIS, 3.5x optik zoom ve değişken diyafram teknolojisi gibi özelliklerle geliştirilmiş 50MP + 64MP + 13MP lenslerden oluşan yeni üçlü kamera sistemi sayesinde DxOMark’ın akıllı telefon kamera testinde 149 puan aldı. Pixel 7 Pro ve Honor Magic 4 Ultimate şu anda 147 puanla ikinci sırayı paylaşıyor.

DxOMark’a göre 50 Pro, öznel olarak “hoş” renk üretimi (iyi aydınlatmada), “hoş” bokeh, yüksek büyütmede bile “iyi” detayın yanı sıra verimli otomatik odaklama ve “iyi kontrollü” video çekim özelliğine sahip. Kameranın hem fotoğraf hem de video modlarında geniş bir dinamik aralığa sahip olması da övgüyle karşılanıyor.

Test ayrıca Mate 50 Pro’nun bazı beyaz dengesi kusurları olduğunu ve bazı durumlarda yeni XMAGE AI işlemesinin sahneyi yakalamada biraz daha yavaş olduğunu ortaya çıkardı. Ancak bu küçük farklılıklar, Mate 50 Pro’nun toplamda 149 puan almasını engellemeye yetmedi.

Birinci sınıf kamera performansı, hem 5G hem de Google Play Servislerinden yoksun olan Mate 50 Pro’ya kesinlikle değer katıyor. Bununla birlikte, Pixel 7 Pro ve Honor Magic4 Ultimate’dan oldukça yüksek olan bir fiyat etiketine sahip.