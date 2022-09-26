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Huawei Mate 50 Pro, XMAGE değişken diyaframlı kamera ile uluslararası piyasaya çıktı

Ahmet Ekinler

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Huawei Mate 50 Pro, XMAGE değişken diyaframlı kamera ile uluslararası piyasaya çıktı

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Huawei Mate 50 Pro, bu ayın başlarında Çin’de piyasaya çıktı ve bugün uluslararası ilk çıkışını yapıyor. Telefon, büyük bir çentikli ekran, XMAGE görüntüleme teknolojisine sahip 50MP ana kamera ve değişken bir diyafram ile geliyor.

Telefon, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleniyor, ancak ABD yaptırımları nedeniyle 5G yetenekleri devre dışı bırakıldı. Aynı nedenle Gorilla Glass yok – Huawei, Gorilla’nın yerine 6.74” OLED‘in üstünde bir Kunlun Glass kullandı.

Mate 50 Pro, Çin’de uydu bağlantısına sahip ancak bu, Beidou Satellite Message 3 protokolünü kullandığı için küresel modelde mevcut olmayacak. Global ve yerel birimler arasındaki diğer bir fark, kullanıcı arayüzünün Harmony OS 3.0 yerine EMUI 13 olmasıdır.

Uluslararası pazarlar, Huawei Mate 50 Pro’yu Gümüş veya Siyah olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 1.299 € karşılığında alacak. Ayrıca 8/512 GB belleğe ve 1.399 € fiyat etiketine sahip Deri Turuncu seçeneği de var.

Huawei Mate 50 Pro

Medya ile yaptığı bir konferans görüşmesinde, bir Huawei temsilcisi normal Mate 50‘nin şu anda uluslararası kullanılabilirliği için bir plan olmadığını doğrularken, Mate 50E ve Mate 50 RS Porsche Design kesinlikle Çin’de satışa çıkacak.

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KaynakGsmarena

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