Huawei Mate 50E Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS Porsche Design‘ın ardından serinin en alt sıradaki üyesi olarak geliyor. Daha düşük bir fiyat etiketi arayışında birkaç özellikten yoksun, ancak yine de harika bir telefon gibi görünüyor.

Mate 50E, standart Mate 50 ile aynı 6,7 inç 90Hz OLED panele sahiptir, ancak daha az güçlü bir Snapdragon 778G yonga seti kullanıyor (yine 5G bağlantısı yoktur). Depolama, yine 256GB NM hafıza kartları desteği ile 256GB’a kadar çıkıyor.

Kamera sistemi, f/1.4-4.0 değişken diyafram açıklığına sahip XMAGE 50MP ana kameranın yanı sıra 13MP f/2.2 ultra geniş açılı kamerayı da koruyor. Ön kısım, Normal Mate 50’deki 3D ToF sensörüyle çentiği korumuyor ve yalnızca f/2.4 diyafram açıklığına sahip tek bir 13MP ultra geniş kameraya tercih etmiş.

4.460 mAh pil, 66W şarj desteğiyle birlikte normal Mate 50’deki ile aynı. Fakat Mate 50’de bulunan 50W hızında kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Ayrıca başka cihazları sadece kablo ile şarj edebiliyor (5W) – Mate 50 kablosuz olarak 5W şarj ediyor.

Renk seçenekleri Gümüş, Siyah ve Mor‘dur ve Mate 50E, Ekim ayında teslim edilecek standart 128 GB versiyonu için yaklaşık 575 $ fiyat etiketi taşıyor. Uluslararası sürümden henüz bir haber yok.