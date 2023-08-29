Huawei Mate 60 Pro Sürpriz bir şekilde tanıtıldı

Huawei bugün herkesi şaşırttı ve Mate 60 Pro‘yu büyük bir teaser kampanyası veya büyük bir etkinlik olmadan piyasaya sürdü. Yeni akıllı telefon, şirketin Çin’deki çevrimiçi mağazası Vmall’da ön sipariş için listelendi, böylece yerel müşteriler birimlerini hızlıca temin edebilirler.

En ilginç özellik, Huawei’nin selfie kamerasını ve 3D ToF sensörünü yerleştirdiği ekrandaki üçlü delik. Bunun dışında telefon, selefine göre evrimsel bir güncellemedir.

Huawei, telefonu 2720 x 1260 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,82 inç büyüklüğünde 10 bit LTPO OLED ekran ile sundu. Mate 60 Pro ayrıca panelin üstünde ikinci nesil Kunlun Glass‘a sahip.

Üstteki üç delik, Mate 40 Pro ve Mate 50 Pro‘da gördüğümüz aynı kurulumu barındırıyor – Face ID özelliği için 3D yüz haritalama için sensörler ve lazerlerin yanı sıra 13 MP ultra geniş selfie kamerası.

Arkadaki daire tasarım ise üç kamera daha barındırıyor. Mate 50 Pro ve P60 Pro‘da gördüğümüz OIS ve PDAF özellikli, f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip, iyi bilinen 50 MP ana ünite. Ultra geniş açılı kamera 12 MP sensöre ve f/2.2 lense sahipken, üçüncü atıcı 48 MP sensöre ve OIS ve AF özellikli f/3.0 telefoto lense sahip.

Huawei Mate 60 Pro, Çin’de uydu mesajlaşmasını destekliyor. 5.000 mAh pil 88W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekler ve hatta 20W ters kablosuz şarj desteği bile vardır. Olması gereken de bu!

İşletim sistemi HarmonyOS 4.0, Mate 60 Pro’yu bu kullanıcı arayüzüne sahip ilk telefon yapıyor. Ne yazık ki Huawei, Mate 60 Pro’nun hangi yonga setini kullandığını doğrulamadı.

Telefon çift tonlu bir arka yüze ve dört renk seçeneğine sahip. Üst kısım Beyaz ve Yeşil seçenekler için camdan yapılırken, Mor ve Siyah için suni deri kullanılıyor. Hepsi Çin’deki bir konumun adını taşıyor çünkü Huawei bu renkleri geliştirirken ülkenin doğasından ilham almış gibi görünüyor.

Huawei Mate 60 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç depolama seçeneği ile geliyor. Şu anda şirketin web sitesinde yalnızca ortadaki seçenek CNY6,999 (yaklaşık 960 $) karşılığında listelenmiş durumda.

Telefonun yonga seti ve uluslararası kullanılabilirlikle ilgili bazı detaylar belli olduğunda sizi bilgilendireceğiz.