Huawei Mate 60 serisi Ekim Ayında Görücüye Çıkacak!

Geçen yılın sonlarına doğru piyasaya sürülen Huawei Mate 50 serisi, Uydu bağlantısı ve güçlü kameralar gibi ilginç özellikler sundu. Ancak Huawei telefonlarının geri kalanı gibi, seri 4G bağlantısıyla sınırlıydı ve bu da onları kesinlikle daha az arzu edilir hale getirdi. Ancak bu özellik, yeni Mate 60 serisi ile değişebilir. Amiral gemisi modellerin Ekim ayında piyasaya sürüleceği bildiriliyor ve 5G bağlantısı da sunacak.

Yeni raporlara göre, merakla beklenen Huawei Mate 60 serisinin bu Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlginç bir şekilde kaynak yeni telefonların 5G bağlantısına sahip olacağını öne sürüyor.

Qualcomm gibi ABD şirketleri ile yapılan ticaret kısıtlamaları nedeniyle Huawei’nin 5G teknolojisini kullanması yasaklandı. Bu hamlenin Çinli şirketin akıllı telefon işini olumsuz etkilediği görüldü. Sadece birkaç yıl önce Huawei, akıllı telefonların ve kablosuz ağ ekipmanlarının satışında küresel bir liderlik konumu iddia etti, ancak şimdi pazarda zar zor geçerliliğini koruyor.

Her halükarda Huawei teknolojinin hızına ayak uyduruyor ve tüketicilere düzgün akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. En son çıkan Huawei P60 serisi, tüketiciler tarafından iyi karşılanan etkileyici bir tasarıma ve kamera kurulumuna sahip. Bununla birlikte telefonlar 4G işlemciler sunuyor.

Mate 60 serisiyle ilgili ayrıntılar az olsa da, Honor X40‘ınkine benzer bir arka dairesel kameraya sahip olası bir Mate 60 serisi telefonu gösteren bazı görseller internette dolaşıyor. Detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşacağız.