Çin menşeli teknoloji devi Huawei üst segment telefonları arasına bir yenisini daha katmaya hazırlanıyor; Huawei Mate 70. Uzun zamandır gündemden düşmeyen telefonun şimdiye dek pek çok özeliği sızdırıldı, ancak tanıtımı henüz yapılmadı. Bununla birlikte kısa bir süre içinde Huawei Mate 70 geliyor diyebiliriz. Cihaz ön siparişe açıldı ve kısa zamanda rekor bir sayıyı gördü. İşte ayrıntılar…

Huawei Mate 70 Geliyor, Ön Siparişler Başladı!

Huawei Mate 70 telefonu uzun zamandır pek çok sızıntıya konu oldu ve pek çok özelliği ortaya çıktı. Henüz resmi tanıtımı yapılmadı ancak sızdırılan özelliklerden dolayı heyecanla bekleniyor diyebiliriz. 26 Kasım’da lansmanı yapılacak olan telefonun ön sipariş süreci şimdiden başladı. Huawei’nin yaptığı açıklamaya göre Mate 70 modeli ön siparişe açıldı. Huawei Mate 70 siparişi dakikalar içerisinde 1 milyonu aştı.

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Huawei 2023 yılında, yerli işlemcinin yer aldığı Huawei Mate 60 serisini piyasaya sürmüştü. Bu serisi ile marka 5G premium telefon piyasasında fark yaratmayı başarmıştı. Şimdi ise halef model olan Huawei Mate 70 ile pazarda sıkı bir rekabete geliyor. Açıklamada yer aldığı üzere seride 3 model bulunacak; Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ şeklinde.

Huawei online mağazada görüldüğü üzere modeller 3 farklı RAM ve 8 farklı renk opsiyonu ile gelmekte. Huawei Mate 70 ön siparişe açıldığında ortalama 15 dakikalık bir süre içerisinde 1 milyon adetten fazla sipariş edildi ve ardından kısa bir süre içerisinde 1,5 milyon civarına çıktı. Bu sayılarla Huawei bir rekor kırdı denilebilir.

Ne Zaman Çıkacak?

Telefonun ön siparişe açılmasıyla birlikte tasarımı da gözler önüne serilmiş oldu. Vmall’da görüldüğü üzere telefonun arka kamera kurulumunda 3 adet sensör yer alıyor. Mate 70’in arka kamera kurulumu dairesel bir şekilde tasarlanmış ve bu adanın yanında hoparlör ızgarasına benzer bir yapı bulunmakta. Bu yapının işlevi ise henüz bilinmiyor.

Serideki iki model Huawei Mate 70 ve 70 Pro modeli beyaz, siyah, mor ve yeşil renklerde ve 12 GB’lık RAM ile gelecek. Depolama alanı kısmında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık opsiyonlar olacak. Serideki diğer model olan Mate 70 Pro+ ise daha farklı konfigürasyonlara sahip olacak ve 16 GB’lık RAM ile 512 GB ya da 1 TB’lık depolama alanı sunacak.

Huawei Mate 70 serisinin çıkış tarihine gelirsek de markanın 26 Kasım 2024 tarihinde tanıtım yapacağı bilinmekte. Bu tarihte telefonların tüm özellikleri ortaya çıkacak. Tanıtım yapıldığında biz de sizlere buradan merak edilenleri aktarıyor olacağız.