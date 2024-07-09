Ana Sayfa » Akıllı Telefon Huawei Mate 70 Özellikleri Ortaya Çıktı, Yeni Kirin Çip ile Geliyor Akıllı Telefon Huawei Mate 70 Özellikleri Ortaya Çıktı, Yeni Kirin Çip ile Geliyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Akıllı telefon sektörünün güçlü oyuncularından biri olan Huawei, kamerası ve çipi ile ön plana çıkacak olan telefonunu 2024’ün son aylarına doğru tanıtacak. Huawei Mate 70 adı ile piyasada yer bulacak olan cihazın alameti farikası kamerası olacak. Cihazın tanıtılmasına hala aylar var ancak Huawei Mate 70 özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Yeni Kirin çip ile gelecek olan cihazın sızdırılan niteliklerini içeriğimizde derledik.

Huawei Mate 70 Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei akıllı telefon piyasasına güçlü bir oyuncu sokuyor. Üst segment bir cihaz olan Huawei Mate 70’in 2024 yılının son aylarında tanıtılması bekleniyor ancak şimdiden bazı özellikleri ortaya çıkmış durumda. 1 inç kamera boyutu ile gelecek olan cihaz bu özelliğiyle fark yaratacak gibi duruyor. Cihazın bilinen özelliklerine bakalım…

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Huawei Mate 70 kamera özellikleri son nesillerle kıyaslandığında oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip. Geliştirilmiş görüntüleme sistemine sahip olan bu kamera 1 inç boyutunda OmniVision tarafından üretilmiş. Bahse konu kamera sensörü Sony IMX989 gibi son teknolojik bir sensörü dahi geride bırakacak niteliklere sahip. Mate 70 serisindeki bazı telefonlarda 50 MP çözünürlüklü OV50K sensörü de yer alacak. Hali hazırda odak noktası belli değil ancak oldukça profesyonel görüntüler sağlayacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılara göre Huawei Mate 70 telefon serisinin 3 boyutlu uzamsal yakınlaştırma özelliği bulunacağı söylenmekte. Bu özellik sayesinde telefonlar ile eşsiz videolar çekilebilecek ve ses kalitesinde üst düzey performans elde edilebilecek. Bunların yanı sıra Mate 70 serisi periskop kamera da barındıracak ve yeni değişken diyafram özelliği de bulunacak.

Mate 70 Kirin 9100 İşlemci ile Gelecek

Yukarıda belirtilen özelliklerden anlaşılacağı üzere Mate 70 serisi oldukça üst düzey kamera özellikleri ile gelecek. Cihazın çip özellikleri kısmına baktığımızda da yine üst seviye özellikler görülmekte. Bu kapsamda mate 70 serisinin 5G desteği bulunan bir Kirin çip ile geleceği söylenmekte. Bu çip kesin olarak belli olmamakla birlikte Kirin 9100 olabileceği belirtiliyor.

Kirin 9100 Huawei’nin kendi üretimi olan çipi ve performans anlamında da üst düzey deneyim sunmakta. Kirin 9100’ün Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti arasında bir performans sunduğu söylenmekte. İşlemcinin yanı sıra Mate 70 serisi işletim sistemi de yine Huawei imzalı HarmonyOS NEXT.

HarmonyOS NEXT’in son yıllarda muhteşem bir gelişim gösterdiği söylenebilir. Mate 70 serisi de neredeyse baştan aşağı Huawei teknolojisi denilebilir. Mate 70 serisi etkileyici özelliklerle geliyor; bunu daha iyi kavrayabilmek adına Mate 60 özeliklerine bakabiliriz. Bu bağlamda Mate 60 Kirin 9000S işlemciden gücünü almakta. 6.69 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip olan Mate 60 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip.

Ana kameranın yanı sıra cihazda 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip periskop kamera, 12 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 13 MP’lik selfie kamerası yer almakta. Batarya kısmında ise cihazda 4750 mAh kapasiteli bir pil bulunmakta ve bunun yanı sıra 66 W kablolu şarj ve 50 W kablosuz şarj desteği mevcut. Huawei Mate 70 serisi özellikleri, Mate 60 serisinin özelliklerinden daha üstün olacak. Bu da demek oluyor ki Mate 70 muhteşem bir performans ile gelecek.