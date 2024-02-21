Ana Sayfa » Akıllı Telefon Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı Akıllı Telefon Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı Emine Emre 9 Görüntüleme

ABD ambargosu altında olsa da rekabetten vazgeçmeyen Huawei yeni amiral gemisi telefonlarını geliştiriyor. Snapdragon 8+ Gen 1 gücüne yakın olacağı belirtilen Huawei Mate 70 serisi özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Yeni telefonların Huawei’nin yonga seti Kirin 9000S’den daha güçlü işlemcilere sahip olacağı söylenmekte. İşte detaylar…

Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri Ortaya Çıkıyor

Huawei’nin üzerindeki Amerika ambargosu hala devam ediyor ve bu kapsamda 5G, Android işletim sistemi ve beraberinde gelen özellikler Huawei tarafından kullanılamıyor. Elbette marka da köşesine çekilip tamam ben oynamıyorum demiyor ve pazardaki payını kaptırmamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Huawei cihazlarında, kendi yonga seti olan Kirin işlemcilerini kullanıyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Huawei Mate 60 serisi telefonlarda Kirin 9000S yonga setleri kullanıldı ve bu setler teknoloji dünyasını başarısıyla şaşırttı diyebiliriz. Chipset alanında da kendini ispatlayan markanın şimdi yeni çıkaracağı Huawei Mate 70 serisi telefonları oldukça merak ediliyor. Markanın amiral gemisi telefonları olarak lanse edilen bu telefonların Snapdragon 8+ Gen 1 performansına yakın olması bekleniyor. Söz konusu seri hakkında ortaya çıkan bazı özelliklere bakalım…

Huawei Mate 70 Serisi Gücü Snapdragon 8+ Gen 1’e Yakın Olacak

Huawei mate 60 serisinde kullanılan Kirin 9000S yonga setlerinin performansı her ne kadar şaşırtıcı derecede iyi olsa da Snapdragon 888’e yakın bir performans sunmakta. Bunun sebebi olarak ise markanın döküm ortağı olan SMIC’in 7nm seri üretimle kısıtlı olması olarak gösteriliyor. Yani bu bakımdan Samsung ve TSMC’den daha geride olduğunu söyleyebiliriz.

Kısıtlı imkanlar olsa da bu durum Kirin yonga setlerinde performansın artamayacağı anlamına gelmiyor. Son açıklanan raporlara göre Mate 70 serisi Kirin 9000S’den daha iyi performansa sahip olacak. Hem de yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapdragon 8+ Gen 1’e yakın bir performans hedefleniyor. Yeni seri yonga setinin nasıl adlandırılacağı ise henüz açıklanmış değil.

Yayınlanan raporda yer alan bilgilere göre bahse konu işlemci yalnızca Mate 70 serisinde kullanılacak. Huawei P70 serisinin tüm modellerinde markanın kullanacağı chipset ise Kirin 9010 olacak. Kirin 9010, Kirin 9000S’in kırpılmış bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Bunların yanı sıra Huawei’nin döküm ortağı SMIC’in 5 nm üretim hattı kurma hazırlıkları olduğu da söylenmekte.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve rekabetten çekilmeyen Huawei, ana akım işlemcilere ne kadar yaklaşabilecek, merak konusu. Bunların yanı sıra Huawei Mate 70 serisi tanıtım tarihinin 2024 yılı içerisinde olması beklenmekte. Hatta gelen duyumlara göre bahse konu seri 2024 Eylül ayında lanse edilecek.