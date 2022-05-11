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Huawei Mate Xs 2, 18 Mayıs’ta Küresel Pazarda Görücüye Çıkacak

Huawei'nin en yeni katlanabilir telefonu küresel pazarda görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Lansman tarihi vugün açıklandı!

Ayşen Sıla

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Huawei, en son katlanır amiral gemisi olan Huawei Mate Xs 2‘yi geçen ay Çin’de tanıtmıştı. Daha önce, Huawei Mate Xs yalnızca Çin pazarında satışa çıkmıştı. Fakat bu durum değişiyor.

Çünkü şirketin, önümüzdeki hafta 18 Mayıs (Perşembe) tarihinde bir amiral gemisi ürün lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurmasıyla birlikte; yeni Huawei Mate Xs 2 küresel pazarda satışa çıkacak.

Bu lansman etkinliği, Huawei Mate Xs 2; Huawei Watch GT 3 Pro ve Huawei Watch Fit 2 gibi Huawei’nin 2022’nin oldukça beklenen; birkaç ürününü küresel pazarlara getirecek. Etkinlik Facebook ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Küresel lansmana ek olarak; şirket ayrıca 19 Mayıs 2022 17:00 MYT’de amiral gemisi cihazı için özel bir Malezya Premier Lansmanı düzenliyor. Ve Huawei’nin etkinlikte ürünleri için tanıtımları ve promosyonları duyurmasını bekliyoruz.

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