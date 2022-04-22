Huawei Mate Xs 2, 28 Nisan’da Satışa Çıkıyor

Bu sabah Huawei, yeni katlanır amiral gemisi telefonu için bir tanıtım yayınladı. Mate Xs 2, 28 Nisan’da görücüye çıkacak. Posterdeki sloganda “Üst düzey katlanır telefon ve son ürün lansman etkinliği” yazıyor.

Mate Xs’in yeni modeli, yeni bir menteşe mekanizmasına sahip olacak. Huawei’nin, pil ömrünü iyileştirmek ve daha farklı bir ürün gibi hissettirmek gibi yeni birkaç özellik eklediğine de şahit olacağız.

Kaynaklar, yakın zamanda listelenen bir Huawei 4G telefon; PAL-AL00 model numarasının Mate Xs 2 olabileceğinden bahsediyor. Bu listede telefonun; bir Kirin 9000 işlemci ve Harmony OS işletim sistemi gibi özellikleri olduğu ortaya çıkmıştı.

Huawei Mate Xs yaklaşık iki yıl önce piyasaya çıktı. Bu nedenle Huawei’nin amiral gemisi katlanır cihazını geliştirmek için ne kadar ileri gittiğini görmek merak uyandırıcı olacak. Bununla birlikte, bu cihazın Çin dışında piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.