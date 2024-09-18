Huawei, kısa bir süre önce dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonu olan Mate XT’yi tanıttı. Büyük ilgi gören Huawei Mate XT siparişleri uçuşa geçti ve 6,25 milyonu aştı. 3’e katlanabilen akıllı telefon alanında ilk cihaz olması Mate XT’ye büyük bir popülarite kazandırdı. Fiyatıyla cep yakan Mate XT hakkında merak edilenler içeriğimizde…

Huawei Mate XT Siparişleri Uçuşa Geçti: 6 Milyonu Aştı!

Huawei Mate XT üçe katlanabilen telefon 7 Eylül’de ön siparişe açıldı. Tanıtımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mate XT, ilk etapta yalnızca 1 milyon adet üretilecek ancak ön sipariş sürecinde toplam 6,26 milyon civarında sipariş oluşturuldu. 10 gün içerisinde gerçekleşen bu siparişlerin hepsi büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek, bazıları telefonu almaktan vazgeçecek ancak yine de bu rakam muhteşem bir seviye diyebiliriz.

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Öncelikle Çin pazarına çıkacak olan Huawei Mate XT, bu ilginin hakkını verebilecek mi yakında göreceğiz. Tedarik zinciri kaynaklarından gelen bilgilere göre ilk partide 1 milyon üretim yapılacak ve satışa çıkacak. Her ne kadar gelen siparişlerin hepsinin gerçekleşmeyeceği düşünülse de satın almak isteyen milyonlarca kişi sırada beklemeye devam edecek gibi görünüyor.

Huawei Mate XT Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Huawei Mate XT ne zaman satışa çıkacak sorularına cevaben 20 Eylül tarihini söyleyebiliriz. Mate XT, iPhone 16 serisi ile aynı gün satışa çıkacak. İki menteşeli, üçe katlanabilen, ince yapısıyla öne çıkan cihaz Kirin 9000S yonga setiyle geliyor ve oldukça güçlü bir performans vaat ediyor. Huawei’nin bu yeni telefonu şimdilik Çin pazarında piyasaya sürüldü.

Peki Huawei Mate XT Türkiye’de satışa çıkak mı? Bu konuda henüz cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama bulunmuyor ancak Mate XT’nin global pazarda satışa çıkması bekleniyor.

Huawei Mate XT Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Mate XT fiyatı RAM ve depolama alanı büyüklüğüne göre değişmekle birlikte yaklaşık 20 bin Yuan yani 2.820 dolar seviyesinden başlıyor. Apple’ın yeni çıkan en üst modeli iPhone 16 Pro Max vergilerle birlikle yaklaşık 120 bin TL seviyesinde Türkiye’de satışa sunulacak. Bununla birlikte Mate XT’nin 1 TB’lık modelinin vergisiz fiyatı bu seviyelere geliyor. Ülkemizde uygulanan vergi oranları göz önüne bulundurulduğunda Huawei Mate XT’nin 200 bin TL’yi aşması ve Türkiye’nin en pahalı telefonu olması bekleniyor.

Huawei Mate XT Özellikleri

Huawei üçe katlanan Mate XT modelinin özelliklerine kısaca değinelim: