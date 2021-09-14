Huawei MateBook 13s ve MateBook 14s Satışa Sunuldu

Huawei, MateBook 13s ve 14s lansmanı ile portföyüne iki cihaz daha ekledi. Dizüstü bilgisayarlar, 1,32 kg ile 1,43 kg ağırlıkla beraber keskin bir metal gövde de dahil olmak üzere çok sayıda yeni ekleme getiriyor. Üç renkte mevcut olan bu bilgisayarlar, 25 Eylül’de ilk kez satışa çıkacak.

Bu dizüstü bilgisayarlar, Intel’in yüksek performanslı 11. nesil işlemcileri ve yükseltilmiş soğutma sistemi tarafından desteklendikleri için performans söz konusu olduğunda her şeyi başarabiliyorlar.

2520 x 1680 çözünürlüğe sahip geniş ekranlar, 90Hz’e kadar yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, %100 sRGB, 13 saate kadar pil ömrüne izin veren 60Wh pil ve 3 saatlik ekran süresiyle süper hızlı şarj desteği ve 15 dakikalık şarj özelliği vaat ediyor.

Huawei MateBook 13s ve 14s Huawei’nin kendi geliştirdiği tam otomatik lazer kaynak teknolojisinin yanı sıra yüz kilidi açmayı destekleyen mükemmel bir kamera sunuyor. Ve %90 ekran-gövde oranıyla, kullanıcılar gerçekten sürükleyici bir deneyimin keyfine varabilirler.

Huawei ses özellikli stereo desteği, açık sessiz alan aramaları, ses parazitlerini tanıma ve filtreleme ve yeni akıllı ses seçenekleriyle ses departmanının seviyesini yükseltti. Büyük donanım yükseltmesinin dışında, daha da heyecan verici olan şey, Huawei’nin mobil uygulamalarına verilen destek ve PC uygulama ekosistemi ile mobil uygulama ekosistemi arasındaki boşluğu ilk kez kapatıyor.

Bu, kullanıcıların PC’de hem Windows’un üretkenliğinin hem de Huawei’nin zengin mobil uygulama ekosisteminin keyfini çıkarabilecekleri bir pencere açar. Bu, Huawei mobil uygulama motoru genel test programı olarak geliyor ve ilk parti 25 Eylül’de ve ikinci parti 25 Ekim’de başlayacak şekilde eski modeller için de açıldı. Bilgisayarların fiyatı 1086 dolardan başlıyor.

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