Huawei nova 10 SE, ince bir gövde ve 66W şarj ile tanıtıldı

Huawei nova 10 serisi geçtiğimiz ay Berlin’de düzenlenen IFA 2022’de tanıtıldı. Bir normal ve bir Pro varyantı gördük ve şimdi şirket üçüncü bir üye ekliyor – Huawei nova 10 SE ile tanışın.

Cihaz, Star Orbit Ring tasarımını kamera kurulumu için iki büyük daire ile ve sadece 7,39 mm kalınlığında ve oldukça hafif sayılabilecek (sadece 184 gr) ağırlığındadır.

Nova 10 SE, 8 çekirdekli CPU’ya sahip yalnızca LTE yongası olan Snapdragon 680G üzerinde çalışır – 2,4 GHz’de çalışan dört Kryo 265 Gold çekirdek (Cortex-A73 türevi) ve 1.9 GHz hızında çalışan dört Kryo 265 Silver çekirdek (Cortex-A53 türevi). Ayrıca bir Adreno 610 GPU ile geliyor ve 6/128 GB, 8/128 GB ve 8/256 GB olmak üzere üç bellek yapılandırması ile gelir.

Önde 90Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67” OLED ekran bulunuyor, ancak parmak izi tarayıcı güç tuşunun yan tarafında yer alıyor.

Huawei nova 10 SE, ne yazık ki video kaydı 1080p ile sınırlı olan f/1.9 lensli 108MP ana kamera ile geliyor. Yanında 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Önde ise 16 MP f/2.2 selfie kamerası yer alıyor.

Siyah Nane Yeşili Gümüş

Huawei, telefonu küresel pazarda piyasaya sürüyor, yani HarmonyOS’u değil EMUI 12‘yi arayüz olarak kullanıyor.

Nova 10 SE, USB-C bağlantı noktası üzerinden 66W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil ile birlikte gelir. İki SIM yuvası ve NFC desteğine sahiptir, ancak ikincisi 8 GB RAM’li varyantlara özeldir.

Huawei nova 10 SE, Yıldızlı Gümüş, Nane Yeşili ve Yıldızlı Siyah renklerinde gelir. Fiyatlandırma ve bulunabilirlik şu anda bilinmiyor.